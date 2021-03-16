Падение производительности Core i7-11700K при задействовании Gear 2 может достигать 6 % — тест GN
Пока большинство обозревателей ждёт падения запрета на публикацию материалов, приоткрывающих завесу тайны над уровнем производительности настольных процессоров Intel 11-го поколения, некоторые энтузиасты, сумевшие приобрести заветную новинку в частном порядке, публикуют результаты своих изысканий.
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Героем данного материала стал Core i7-11700K, который уже успел «засветиться» в целом ряде бенчмарков, однако до сих пор вызывает интерес у ряда специалистов: на сей раз исследователи YouTube-канала Gamers Nexus решили изучить влияние режима работы подсистемы памяти на уровень производительности новой модели.
Как известно, с новым поколением процессоров пришли и некоторые изменения касательно особенностей работы оперативной памяти: в режиме Gear 1 для показателей CPU IMC и DRAM Clock соблюдается пропорция 1:1, в то время как активация Gear 2 приводит к задействованию соотношения 1/2:1, что в теории должно привести к некоторому падению уровня производительности.
Именно поэтому специалисты источника решили проверить данную теорию, вооружившись комплектом оперативной памяти DDR4-3200 и назначив в соперники новому CPU модель предшествующего поколения в лице Core i7-10700K.
В большинстве игровых приложений падение производительности при активации режима Gear 2 действительно заметно и может достигать значения в 5-6 %, что подчас приводит к более низким показателям по сравнению с Core i7-10700K, в то время как режим Gear 1 позволяет обгонять предшественника в большинстве случаев.
В прикладных задачах, а именно в рендеринге тестовой сцены посредством Blender и компрессии файлов в 7-Zip, задействование режима Gear 2 становится катализатором уменьшения производительности на 0,6 и 2,6 % соответственно.
Естественно, «штрафные санкции» не слишком значительны, однако вряд ли кому-то из энтузиастов захочется терять даже несколько процентов на «ровном месте».
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