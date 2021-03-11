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Пару недель назад NVIDIA обрадовала рядовых покупателей, сделав первые шаги для противодействия возникновению дефицита графических адаптеров и последующего роста цен из-за интереса майнеров к целому ряду современных видеокарт, не только урезав хешрейт для GeForce RTX 3060, но и анонсировав новую линейку устройств серии CMP HX, предназначенных специально для добычи ряда популярных криптовалют.

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В распоряжении ресурса VideoCardz оказались первые изображения и некоторые технические характеристики младшего представителя новой линейки: ускоритель Gigabyte CMP 30HX основан на графическом чипе TU116-100 и снабжён 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6. Информации о количестве ядер CUDA источник не имеет, однако предполагает, что продукт сможет располагать либо 1280, либо 1408 CUDA-ядрами, по аналогии с GTX 1660 или GTX 1660 SUPER. Новинка лишена разъёмов для вывода изображения, поэтому в будущем вряд ли заинтересует геймеров.

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Что касается уровня производительности и энергопотребления, то, согласно данным NVIDIA, ускоритель способен предложить 26 MH/s в майнинге популярной среди добытчиков криптовалюты Ethereum при TDP в 125 Вт.

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Источник изображений: VideoCardz

По информации источника, NVIDIA не будет напрямую продавать новые устройства, а возложит данную обязанность на своих партнёров, которые уже приступили к производству ускорителей CMP 30HX и 40HX.