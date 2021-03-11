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В то время как компьютерная общественность ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, в сети появляется информация об их преемниках: так, в распоряжении ресурса VideoCardz оказался слайд, иллюстрирующий некоторые подробности касательно характеристик десктопных и мобильных процессоров двух следующих поколений.

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Источник изображения: Intel

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Согласно представленному изображению, преемником настольных процессоров семейства Alder Lake-S, которые получат гибридную архитектуру, а также поддержку PCIe 5.0 и DDR5, станет поколение Raptor Lake-S, по сути являющееся «рефрешем» своих предшественников: модели 13-го поколения получат всё ту же гетерогенную структуру с производительными и энергоэффективными ядрами в рамках одного продукта, однако будут отличаться рядом улучшений, повышающих уровень производительности, в том числе оптимизированной игровой кэш-памятью CPU.

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Помимо десктопного сегмента представители семейства Raptor Lake найдут своё призвание и в мобильных системах, обзаведясь поддержкой LPDDR5X взамен LPDDR5, а также новой технологией подачи питания DLVR.

Стоит напомнить, что ранее ожидалось, что на смену процессорам поколения Alder Lake придут модели семейства Meteor Lake, однако, учитывая тот факт, что новые продукты должны перейти на 7-нм SuperFin техпроцесс, вполне вероятно, что с их выпуском повременят, представив 10-нм Raptor Lake в качестве замены.

Источник изображений: VideoCardz

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Необходимо отметить, что информация, представленная в данном слайде, могла несколько устареть, на что указывают данные о дате дебюта настольных процессоров Rocket Lake-S, который, как известно, состоится в конце марта, поэтому к временным рамкам появления новых CPU необходимо отнестись с осторожностью.