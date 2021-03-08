Стала известна дата анонса серверных процессоров AMD EPYC третьего поколения
Данные о скором дебюте очередного поколения серверных процессоров AMD циркулируют по сети уже несколько месяцев, однако сегодня компания рассекретила конкретную дату анонса своих новых продуктов.
реклама
Источник изображения: AMD
Как гласит сообщение на официальном сайте AMD, компания проведёт специальное онлайн-мероприятие, на котором явит миру линейку своих серверных процессоров EPYC третьего поколения, уже через неделю, а именно 15 марта. Планируется, что на виртуальной сцене выступит глава AMD Лиза Су (Lisa Su), а также ряд других представителей и партнёров компании.
Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, серверные процессоры AMD EPYC под кодовым именем Milan получат в своё распоряжение вплоть до 64 ядер с архитектурой Zen 3, а противостоять им будут серверные модели Intel Xeon семейства Ice Lake-SP.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила