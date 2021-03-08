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Данные о скором дебюте очередного поколения серверных процессоров AMD циркулируют по сети уже несколько месяцев, однако сегодня компания рассекретила конкретную дату анонса своих новых продуктов.

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Источник изображения: AMD

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Как гласит сообщение на официальном сайте AMD, компания проведёт специальное онлайн-мероприятие, на котором явит миру линейку своих серверных процессоров EPYC третьего поколения, уже через неделю, а именно 15 марта. Планируется, что на виртуальной сцене выступит глава AMD Лиза Су (Lisa Su), а также ряд других представителей и партнёров компании.

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, серверные процессоры AMD EPYC под кодовым именем Milan получат в своё распоряжение вплоть до 64 ядер с архитектурой Zen 3, а противостоять им будут серверные модели Intel Xeon семейства Ice Lake-SP.