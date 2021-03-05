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Пока линейка твердотельных NVMe-накопителей Samsung 980 Pro уже достаточно продолжительное время радует требовательных энтузиастов, на сцену вскоре выйдут более доступные устройства, лишённые премиального «Pro» в названии, однако по некоторым характеристикам схожие со своими старшими «собратьями».

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Источник изображения: Tom's Hardware, Samsung

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По данным ресурса Tom's Hardware, в основу новинок ляжет фирменный контроллер Samsung, именуемый Pablo, а также 136-слойные чипа памяти типа TLC V-NAND, однако, в отличие от устройств старшей линейки, данные модели лишены DRAM-буфера. При этом заявлена поддержка шифрования AES-256, а также TCG OPAL 2.0 и IEEE1667 на аппаратном уровне, что придётся как нельзя кстати тем специалистам, которые обеспокоены безопасностью своих данных.

Использование интерфейса PCIe версии 3.0 также накладывает свои ограничения: заявленная скорость последовательного чтения достигает значения в 3500 Мбайт/с, а записи — 3000 Мбайт/с. Что касается показателей быстродействия при работе с произвольными блоками, то они достигают значений в 500 тыс. IOPS в операциях чтения и 480 тыс. IOPS — записи.

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Предварительная стоимость новых накопителей Samsung 980 также известна: за 250-гигабайтную модель просят €70, а за устройства объёмом в 500 Гбайт и 1 Тбайт придётся отдать €90 и €150, что несколько выше цен представителей прошлого поколения в лице Samsung 970 Evo, которые в настоящий момент можно приобрести за €54, €74 и €144 соответственно.

Впрочем, со временем стоимость новых моделей, вероятно, подвергнется корректировке. В продажу же новинки должны поступить уже через несколько недель, а именно 30 марта.