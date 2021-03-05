Клиенты Мегафона и Ростелекома могут лишиться интернета из-за истекающей лицензии на радиочастоты
Несколько десятков тысяч пользователей фиксированного беспроводного интернета в России в ближайшее время могут остаться без выхода во «всемирную паутину». Чтобы понять причину данной проблемы, углубимся в историю.
реклама
Итак, чуть менее десяти лет назад, а конкретнее 10 марта 2011 года, целому ряду отечественных компаний от Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) было дано разрешение на использование частот в диапазоне 3,4-3,6 Ггц, заканчивающееся 11 марта текущего года, в связи с чем наступление этой даты может ознаменовать прекращение доступа к беспроводному интернету.
Как сообщает РБК, в прошлом году сотовые операторы (в том числе «МегаФон» и «Ростелеком») пытались продлить разрешение, однако по неизвестным причинам Госкомиссия до настоящего времени не даёт никаких объяснений в связи с отсутствием решения по данному вопросу.
Источник изображения: Pixabay
реклама
В связи с этим в случае непродления разрешения на предоставление услуг беспроводного фиксированного доступа для вышеуказанных частот пользователям придётся либо переходить на проводной или сотовый интернет, либо полностью отказываться от данных услуг.
Несомненно, это повлечёт за собой ряд негативных последствий для операторов связи, которые будут лишаться достаточно ощутимого количества пользователей, а вследствие этого недополучать прибыль либо нести дополнительные затраты по переводу пользователей на проводной интернет, что опять оборачивается убытками.
Остаётся надеяться, что в самое ближайшее время ГКРЧ проведёт заседание по рассмотрению продления сроков использования искомого диапазона частот, и тысячи пользователей России не лишатся домашнего интернета.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила