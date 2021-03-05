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Несколько дней назад NVIDIA явила миру очередную представительницу поколения Ampere, однако планы компании простираются ещё дальше, причём не только в десктопном сегменте, о чём свидетельствуют разнообразные «утечки», то и дело появляющиеся в сети: так, известный «сетевой детектив» под ником momomo_us обнаружил упоминание об одной из новинок на официальном сайте крупного производителя ноутбуков в лице ASUS.

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Источник изображения: NVIDIA

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Несколько недель назад некая загадочная модель под кодовым именем «GN20-P0» уже фигурировала в спецификациях игровых ноутбуков тайваньской компании, а сейчас, похоже, показала своё истинное «лицо»: так, в одном ряду с уже известными широкой публике видеокартами GeForce RTX 3070 и RTX 3060 расположилась и модель, ещё официально не дебютировавшая, а именно мобильная GeForce RTX 3050 Ti.

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Источник изображения: ASUS

Согласно представленным данным, новинка будет наделена всего 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, хотя недавние слухи приписывали данной модели целых 6 Гбайт — впрочем, речь идёт о мобильной вариации, которая может получить несколько иные характеристики, нежели её десктопная «соплеменница».

Что касается появления новой модели в продаже, то информации о данном знаменательном событии пока не имеется, однако упоминание новинки на официальном сайте производителя намекает на её скорый дебют.