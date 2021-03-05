GeForce RTX 3050 Ti замечена в составе игрового ноутбука — видеокарта получила лишь 4 Гбайт памяти
Несколько дней назад NVIDIA явила миру очередную представительницу поколения Ampere, однако планы компании простираются ещё дальше, причём не только в десктопном сегменте, о чём свидетельствуют разнообразные «утечки», то и дело появляющиеся в сети: так, известный «сетевой детектив» под ником momomo_us обнаружил упоминание об одной из новинок на официальном сайте крупного производителя ноутбуков в лице ASUS.
реклама
Источник изображения: NVIDIA
Несколько недель назад некая загадочная модель под кодовым именем «GN20-P0» уже фигурировала в спецификациях игровых ноутбуков тайваньской компании, а сейчас, похоже, показала своё истинное «лицо»: так, в одном ряду с уже известными широкой публике видеокартами GeForce RTX 3070 и RTX 3060 расположилась и модель, ещё официально не дебютировавшая, а именно мобильная GeForce RTX 3050 Ti.
реклама
Источник изображения: ASUS
Согласно представленным данным, новинка будет наделена всего 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, хотя недавние слухи приписывали данной модели целых 6 Гбайт — впрочем, речь идёт о мобильной вариации, которая может получить несколько иные характеристики, нежели её десктопная «соплеменница».
Что касается появления новой модели в продаже, то информации о данном знаменательном событии пока не имеется, однако упоминание новинки на официальном сайте производителя намекает на её скорый дебют.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила