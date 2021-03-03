Power Automate Desktop от Microsoft для автоматизации рутинных задач стал бесплатным
Наверное, для многих пользователей Windows 10 выполнение некоторых часто повторяющихся задач является каждодневной пыткой и причиной усталости, однако у корпорации Microsoft есть решение данной проблемы.
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Источник изображения: Pixabay
Как сообщает ресурс TechCrunch, компания разрешила доступ к приложению Power Automate Desktop всем пользователям Windows 10, причём совершенно бесплатно, хотя ранее стоимость данного продукта стартовала с отметки в $15 в месяц в расчёте на одного пользователя.
Power Automate Desktop – это средство роботизации процессов (RPA), позволяющее автоматизировать каждодневные операции, выполняемые вручную на ПК. При этом данное решение не требует от пользователей дополнительной подготовки и обучения навыкам программирования — все действия производятся в удобном меню.
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Источник изображения: Microsoft
Поставка приложения осуществляется с набором почти 400 готовых к использованию шаблонов, позволяющих автоматизировать ряд рутинных задач, что облегчает работу пользователя и ощутимо экономит время. Пользователь может переложить исполнение целого ряда каждодневных операций, например, выполнение определённой последовательности действий в браузере, взаимодействие между приложениями или извлечение необходимой информации, на «плечи» ПО.
В настоящее время продукт доступен для предварительного ознакомления путём скачивания с официального сайта, однако в будущем станет неотъемлемой частью Windows 10.
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