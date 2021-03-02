MSI сообщила о поддержке интерфейса PCIe 4.0 для всех материнских плат на чипсете Z490
Как известно, дебютирующие уже через несколько недель настольные процессоры Intel 11-го поколения принесут активацию новой функции для материнских плат, основанных на наборе системной логики Z490, заложенной производителями на компонентном уровне — при наличии CPU семейства Rocket Lake-S появится долгожданная поддержка интерфейса PCIe 4.0, реализованная конкурирующей стороной в лице AMD ещё несколько лет назад.
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Впрочем, не все материнские платы смогут похвастаться наличием новой версии стандарта, что может несколько озадачить некоторых покупателей, намеревающихся обзавестись новеньким процессором Intel 11-го поколения, поэтому MSI спешит успокоить своих клиентов, сообщая о наличии поддержки PCIe 4.0 для всего модельного ряда системных плат собственного производства, базирующихся на чипсете Z490.
Как сообщает MSI в своём пресс-релизе, опубликованном на страницах ресурса VideoCardz, поддержка PCI Express версии 4.0 организована на уровне схемотехники: материнские платы компании оснащены внешними генераторами тактовой частоты, повторителями сигнала, коммутаторами, а также совместимыми коннекторами M.2 и PCI Express, что обеспечивает стабильную работу и высокую производительность PCIe 4.0.
В подтверждение своих слов MSI демонстрирует NVMe-накопитель Samsung 980 PRO, функционирующий в режиме PCIe 4.0 x4 на материнской плате Z490-A PRO.
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Для того, чтобы насладиться всеми прелестями нового интерфейса, помимо наличия настольного процессора Intel Rocket Lake-S, будет необходима новая версия BIOS, которую для своей системной платы можно найти в представленном списке, а затем скачать с официального сайта компании.
Источник изображений: VideoCardz, MSI
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