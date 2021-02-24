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Intel продолжает информировать компьютерную общественность о достижениях своих новых процессоров семейства Rocket Lake-S, не забывая сравнивать их уровень производительности с результатами конкурирующих моделей из стана AMD: на сей раз Райан Шраут (Ryan Shrout), ответственный за стратегию компании касательно развития производительности продуктов «синей команды», поделился с сообществом свершениями флагманского процессора 11-го поколения в разрезе функционирования в паре с NVMe-накопителем с интерфейсом PCIe 4.0, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Intel

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Для своих исследований специалисты Intel использовали топовый настольный процессор Intel Core i9-11900K, наделённый 8 ядрами/16 потоками, и материнскую плату ROG Maximus XIII Hero производства ASUS, а также флагманскую модель AMD Ryzen 9 5950X, получившую 16 ядер/32 потока, и системную плату ASUS ROG Crosshair VIII Hero.

Кроме того, обе тестовые системы имели в своём распоряжении графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3090, оперативную память DDR4-3200 общим объёмом в 32 Гбайт и NVMe-накопитель Samsung 980 PRO 1 Тбайт. Для проверки производительности PCIe 4.0 использовался тестовый пакет PCMark 10 Quick System Drive Benchmark.

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Согласно результатам тестов, представленным представителем Intel, пара Core i9-11900K и Samsung 980 PRO продемонстрировала лучшую производительность по сравнению с достижениями Ryzen 9 5950X в дуэте с аналогичным накопителем, обогнав своих конкурентов на 11 %.

Источник изображения: Twitter, Ryan Shrout

Впрочем, некоторые энтузиасты могут скептически отнестись к результатам официальных тестов, предпочитая дождаться «замеров» от сторонних специалистов.