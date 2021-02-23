Asgard выпустит модули оперативной памяти DDR5 к дебюту процессоров Intel Alder Lake
Не слишком известный среди компьютерного сообщества китайский производитель Asgard, не отставая от своих более именитых коллег, рассказал о своих намерениях по выпуску оперативной памяти типа DDR5 уже в ближайшем будущем, сообщает азиатский ресурс ITHome.
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Источник изображения: ITHome
Первые модули ОЗУ типа DDR5 от китайской компании смогут функционировать на эффективной частоте в 4800 МГц с таймингами 40-40-40 и напряжением 1,1 В, а их ёмкость будет варьироваться от 32 до 128 Гбайт. По данным источника, новый стандарт памяти позволит увеличить скоростные характеристики почти вдвое при снижении энергопотребления на 20 % по сравнению с DDR4.
Как сообщает официальный представитель компании, новые модули памяти будет совместимы с настольными процессорами Intel Rocket Lake-S, серверными CPU семейства Sapphire Rapids-SP, мобильными моделями Tiger Lake, а также APU AMD Van Gogh и Rembrandt.
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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, дебют десктопных процессоров Intel 12-го поколения состоится в четвёртом квартале текущего года — именно в этот период стоит ожидать и появления новых модулей памяти типа DDR5 от Asgard.
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