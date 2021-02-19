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Умение приспосабливаться к текущим реалиям рынка отличает успешных бизнесменов от их менее предприимчивых коллег, которые в итоге приводят свои предприятия к банкротству, поэтому немудрено, что владельцы компьютерных клубов, ощутимо пострадавшие от ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции и наблюдающие за успехами майнеров на фоне растущего курса популярных криптовалют, тоже решили не отставать от тренда.

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Как сообщает корейский ресурс ETNEWS, около 20 % компьютерных клубов были переоборудованы в фермы по добыче криптовалюты — заведения с современным «железом» добывают наиболее популярную среди майнеров «монету» Ethereum, в то время как устаревшие конфигурации занимаются майнингом Monero. При этом наиболее интенсивно трансформация происходит в регионах, особо пострадавших от коронавируса.

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Источник изображения: ETNEWS

Впрочем, если по каким-либо причинам у владельцев того или иного интернет-кафе возникает необходимость в новом оборудовании, на помощь всегда придут компании, занимающиеся поставками «железа» для майнинга — мало того, за долю в 5-10 % от прибыли они готовы предоставить оборудование для добычи криптовалюты бесплатно.

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Кроме того, специалисты ресурса не поленились подсчитать, что компьютерный клуб, имеющий в своём распоряжении сотню видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, сможет принести своему владельцу около $900 в день.

Таким образом, для ряда предпринимателей майнинг стал той спасительной соломинкой, которая позволит пережить захлестнувший их кризис, а на фоне стабильного роста ряда криптовалют — ещё и неплохо подзаработать.