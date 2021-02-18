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Наверное, ряд компьютерных энтузиастов был бы не прочь пользоваться всеми прелестями производительной системы, при этом наслаждаясь практически абсолютной тишиной — производитель безвентиляторных корпусов, именуемый Turemetal, решил наглядно продемонстрировать возможности такого ПК, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Для своих изысканий исследователь использовал корпус Turemetal UP10 стоимостью почти $800, отличающийся организацией полностью пассивного охлаждения для компонентов системы, что достигается за счёт рассеивания тепла, переданного от видеокарты и процессора посредством специальных медных трубок, при помощи ребристых боковых стенок. Кроме того, тестовая система имела в своём составе настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X и искомый графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3080.

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Как сообщает источник, начальная температура графического процессора перед стартом теста составляла всего 18 °C, а под нагрузкой посредством популярного стресс-теста FurMark поднялась до значения в 87 °C, если судить по данным самой утилиты.

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Согласно информации, предоставленной специалистом, тестирование проводилось в достаточно комфортных для оборудования условиях — температура окружающей среды составляла 13,6 °C при влажности в 64,4 %. При этом вся система потребляла около 411 Вт.

Источник изображений: Tom's Hardware, Turemetal, Mical Wong

К сожалению, какими-либо подробностями касательно режима работы видеокарты энтузиаст не поделился, однако тот факт, что графический адаптер, согласно данным FurMark, потреблял около 347 Вт, намекает на использование разогнанной модели.

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Таким образом, рядовому геймеру вряд ли понравится наслаждаться игровым процессом в плохо отапливаемом помещении, поэтому для повышения эффективности охлаждения системы, вероятно, придётся оптимизировать режим работы видеокарты.