ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
Ажиотаж на рынке криптовалют продолжает усугублять ситуацию с тотальным дефицитом графических адаптеров. Майнеры Ethereum лишают ПК-игроков возможности приобрести GPU по рекомендованным ценам, что вызывает у геймеров крайне негативную реакцию на майнинг и всё что с ним связано.
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На этом фоне компания-производитель игровых видеокарт ZOTAC навлекла на себя гнев игрового сообщества, опубликовав в Twitter предельно спорный рекламный пост с изображением своих новых видеокарт серии White Edition GeForce RTX 3000, объединённых в риг для майнинга. Подпись к фотографии гласила: "армия GPU от #ZOTACGAMING жаждет монет". При этом пост сопровождался хештегами #PcGaming, #Gaming и #PcMasterRace, что в данном контексте выглядело особенно иронично.
Игроки отреагировали на подобную рекламу гневом и недоумением. Поведение вендора называли позором, призывали удалить пост и заявляли об отказе от покупки продукции компании в будущем. Подобные действия могут нанести серьёзный урон репутации фирмы, ведь основными покупателями её товаров всегда выступали именно геймеры, а интерес со стороны майнеров мгновенно сойдёт на нет после окончания бума майнинга. На данный момент Zotac никак не прокомментировали ситуацию.
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