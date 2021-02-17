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Дефицит графических адаптеров, связанный с недостатком компонентов, в том числе видеопамяти и GPU, и огромным спросом со стороны майнеров в связи с непрекращающимся ростом курса ряда популярных криптовалют, продолжает огорчать рядовых покупателей, с тоской глядящих на практически пустые полки магазинов и ощутимое повышение цен на имеющиеся модели, поэтому даже призрачный намёк на выпуск доступного продукта не может не радовать: так, на сайте компании Xidax, занимающейся сборкой персональных компьютеров, была замечена одна из уже представленных на рынке моделей видеокарт AMD, отличающаяся уменьшенным объёмом видеобуфера.

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Источник изображения: AMD

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Речь идёт о графическом адаптере AMD Radeon RX 6800, который, как известно, в настоящий момент представлен в конфигурации с 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 «на борту», однако на сайте ПК-сборщика появилось упоминание о некоей модели RX 6800, оснащённой всего 8 Гбайт памяти.

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Источник изображения: Xidax

Если дело не в банальной опечатке, уменьшение объёма видеобуфера вдвое вполне вписывается в текущее положение дел: данный шаг позволит AMD снизить конечную стоимость Radeon RX 6800 и сэкономить дефицитную нынче память.

Кроме того, видеобуфера в 8 Гбайт вполне хватит для комфортного игрового процесса как минимум в разрешении 1440p и успешного соперничества с конкурирующей моделью из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 3070, оснащённой аналогичным объёмом видеопамяти.