Флагманская AMD Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза производительнее RX 6900 XT — данные инсайдера
Несмотря на некий сумбур на рынке графических решений, NVIDIA и AMD продолжают расширять ассортимент своей продукции, относящейся к современным семействам, попутно разрабатывая видеоадаптеры новых поколений, а инсайдеры, считающие своим долгом делиться с широкой общественностью новыми данными касательно характеристик и уровня производительности предстоящих новинок, продолжают выполнять своё предназначение: так, ресурс RedGamingTech решил не отставать от своих коллег, опубликовав новую порцию довольно занятной информации.
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Источник изображения: AMD
Согласно данным инсайдера, от графических продуктов AMD с архитектурой RDNA 3 можно ожидать поистине впечатляющего прироста в разрезе уровня производительности: как утверждает источник, флагманская видеокарта Radeon RX 7900 XT будет в 2,5 раза быстрее своей предшественницы в лице Radeon RX 6900 XT.
При этом ожидается, что топовый продукт следующего поколения будет основан на графическом процессоре Navi 31 и иметь чиплетную структуру, схожую с компоновкой процессоров Ryzen 5000: совместно с двумя кристаллами, несущими на своём «борту» вычислительные блоки, общее количество которых будет достигать 160 штук, на одной подложке будет присутствовать и кристалл ввода-вывода. Утверждается, что подобную организацию получит и чип Navi 32, в то время как младший Navi 33 будет монолитным.
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Кроме того, источник сообщает, что специалисты AMD ощутимо улучшат производительность новых графических решений в задачах, связанных с применением трассировки лучей, в результате чего по данному показателю видеокарты «красной команды» смогут приблизиться к продуктам NVIDIA, а вот DLSS пока будет вне конкуренции.
Впрочем, по словам инсайдера, NVIDIA готова к подобному повороту событий и намерена противостоять своему конкуренту, разрабатывая графические решения поколения Lovelace, которые могут получить до 70 % больше CUDA-ядер по сравнению со своими предшественниками.
Что касается дебюта графических решений с архитектурой RDNA 3, то, судя по информации источника, сие событие произойдёт не ранее следующего года.
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