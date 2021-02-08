16-ядерный 24-поточный процессор Intel Alder Lake-S в дуэте с памятью DDR5 замечен в Geekbench 4
Пока компьютерная общественность с нетерпением ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, в сети начинают появляться результаты тестирования их преемников, принадлежащих к семейству Alder Lake: так, благодаря стараниям энтузиаста, создавшего Twitter-бота для отслеживания достижений новинок в ряде популярных бенчмарков, стало известно о появлении одной из новых моделей в базе данных известного тестового пакета Geekbench 4.
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Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Alder Lake-S получил в своё распоряжение 16 ядер/24 потока с базовой частотой 2,2 ГГц, а также 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Что касается максимальной частоты, то программное обеспечение, несомненно, неверно распознало её величину, в результате чего в строке «Maximum Frequency» красуется впечатляющее значение в 27,2 ГГц.
Источник изображения: Geekbench 4
В паре с новинкой функционировала материнская плата производства Intel, в описании которой явно указывается о наличии поддержки оперативной памяти типа DDR5, однако данных о частотных характеристиках ОЗУ, к сожалению, не имеется.
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Стоит напомнить, что десктопные процессоры Intel, принадлежащие к семейству Alder Lake-S, имеют гетерогенную структуру: новинки наделены как производительными, так и энергоэффективными ядрами, основанными на архитектурах Golden Cove и Gracemont, причём последние будут лишены поддержки технологии гиперпоточности. Новые модели получат до 8 «больших» и «маленьких» ядер в максимальном исполнении, поэтому представленный образец, вероятнее всего, является топовым.
Источник изображения: Hardwareluxx
Переходя к достижениям настольного процессора Intel Alder Lake-S, можно отметить, что в однопоточном подтесте новинка смогла получить 6536 баллов, а в многопоточном состязании завоевала 47870 очков, что примерно соответствует средним результатам флагманской модели текущего поколения в лице Core i9-10900K. Необходимо отметить, что, судя по всему, в тестировании участвовал ранний инженерный образец, поэтому от конечных продуктов стоит ожидать более весомых свершений.
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Дебют десктопных процессоров Intel 12-го поколения и материнских плат с разъёмом LGA 1700, которые составят пару новым CPU, должен состояться в конце текущего или начале следующего года.
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