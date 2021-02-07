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Дебютировавшие несколько месяцев назад настольные процессоры AMD Ryzen 5000 продемонстрировали достаточно высокие показатели как в игровых приложениях, так и в прикладных задачах, поэтому спрос на новинки оказался весьма высоким, в результате чего поиск 12-ядерной модели с архитектурой Zen 3 в настоящий момент стал нетривиальной задачей, а вот CPU с аналогичным количеством ядер, принадлежащие к семейству Matisse, ещё можно найти в ассортименте отечественных магазинов, тем более, что их стоимость за последнюю неделю стала ещё привлекательней.

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Источник изображения: AMD

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Так, десктопный процессор AMD Ryzen 9 3900X, который может похвастаться наличием 12 ядер/24 потоков, работающих на частоте 3,8 ГГц в базовом режиме с увеличением до 4,6 ГГц в максимальном, а также 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, в известной среди компьютерных энтузиастов сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» за последние несколько дней стал ещё дешевле: модель в BOX-версии стало возможным приобрести за 44100 рублей, в то время как стоимость данного CPU в конце января, согласно данным ресурса HardPrice, составляла 46710 рублей.

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Источник изображения: РЕГАРД





Источник изображения: HardPrice

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Таким образом, 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X стал даже чуть дешевле своего конкурента из стана Intel в лице Core i9-10900K, обладающего всего лишь 10 ядрами, хоть и с более высокой максимальной частотой, достигающей значения в 5,3 ГГц, который можно купить за 44480 рублей (в OEM-исполнении).

Источник изображения: РЕГАРД

Впрочем, ряд геймеров всё же может остановить свой выбор на флагманской модели Intel, которая способна продемонстрировать более высокие показатели кадровой частоты во многих популярных играх, а вот для энтузиастов, отдающих предпочтение не только игровым, но и прикладным приложениям, процессор от AMD может стать желанной покупкой.