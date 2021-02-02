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Linux-геймеры постепенно переходят на процессоры и видеокарты от AMD — Intel и NVIDIA теряют позиции

Популярность продукции «красной команды» растёт.
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AMD продолжает завоёвывать сердца и кошельки пользователей, занимая всё большие доли на компьютерном рынке: на сей раз радостные новости для почитателей продукции «красной команды» поведал ресурс Boiling Steam, изучивший вопрос распространения процессоров и видеокарт от разных производителей среди геймеров, отдающих предпочтение семейству ОС Linux.

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Стоит учесть, что исследователи сайта основывались на данных, размещённых на страницах ресурса ProtonDB, занимающегося проблемами совместимости и работоспособности игровых приложений в Linux, а также предоставляющего огромное количество статистических данных, в том числе информацию об используемом оборудовании.

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Согласно исследованию специалистов источника, за последние два года доля процессоров AMD среди Linux-геймеров значительно выросла: в настоящий момент более половины конфигураций использует CPU «красной команды», что, по мнению ресурса, было достигнуто за счёт более выгодного соотношения цена/производительность и предоставлению большего количества ядер при схожей стоимости по сравнению с продуктами Intel.

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На рынке графических решений AMD также добилась некоторых успехов, однако они более скромны: хотя доля приверженцев продукции «красной команды» за последние годы постепенно увеличивается, NVIDIA по-прежнему доминирует в данном секторе. Источник полагает, что, несмотря на более открытое графическое ПО и лучшую степень поддержки VR, AMD несколько проигрывает конкурирующей стороне в разрезе уровня производительности при активации технологий трассировки лучей и DLSS.

Что касается связок «процессор-видеокарта», то по данному параметру AMD хоть и не лидирует, но медленно и верно отвоёвывает позиции, в то время как комбинация Intel + NVIDIA постепенно утрачивает свои лидерские позиции, что, по словам источника, связано прежде всего с переходом геймеров с процессоров Intel на CPU от «красной команды».

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Источник изображений: Boiling Steam

Таким образом, темпы роста популярности продукции AMD среди Linux-геймеров впечатляют, и подобная тенденция, похоже, сохранится и в ближайшем будущем, что не может не радовать приверженцев «красной команды».

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