Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мобильная GeForce RTX 3060 почти сравнялась с десктопной RTX 2070 SUPER в бенчмарке Geekbench 5

Видеокарта функционировала в составе ноутбука от GIGABYTE.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 в наличии но цена вдвое выше ожидаемой
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
Еще одна RTX 3080 и даже дешевле
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 2070 Super - цена супер
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Анонсированные несколько недель назад мобильные графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 продолжают то и дело появляться в ряде популярных бенчмарков: на сей раз «гвоздём программы» стал видеоадаптер GeForce RTX 3060, появившийся в базе данных тестового пакета Geekbench 5 в составе ноутбука производства GIGABYTE и замеченный энтузиастом, известным под ником TUM_APISAK, сообщает ресурс Tom's Hardware.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Исходя из имеющихся данных, мобильный графический адаптер GeForce RTX 3060, принадлежащий к среднему ценовому сегменту и получивший в своё распоряжение полный чип с 3840 ядрами CUDA (против 3584 у настольного варианта), который в данном случае функционировал на максимальной частоте в 1,43 ГГц, а также 6 Гбайт видеопамяти, в дисциплине OpenCL смог заполучить 93263 балла, обогнав свою «соплеменницу» в лице мобильной GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении Max-Q в среднем на 6,6 %, и уступив десктопной GeForce RTX 2070 SUPER всего 4,3 %.

реклама

Источник изображения: Geekbench 5

К сожалению, данных об уровне TGP представленной модели, который может варьироваться от 60 до 115 Вт, пока не имеется, поэтому стоит дождаться официальной информации от производителя.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3060
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
10
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
22
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
63
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT
14
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
23
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
20
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
37
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
19

Интересные материалы

Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 37
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 37
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 63
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
28 января 2021 23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI завершила жизненный цикл для 18 актуальных смартфонов 2018-2019 годов – подробности и список
13
«Американские горки продолжаются» – крупные держатели Биткоина опустошают кошельки инвесторов
8
NVIDIA вернула видеокарты GeForce RTX 3000FE в магазины и пообещала не сворачивать продажи
33
Xiaomi Redmi Note 8 Pro продолжает дешеветь – 64 Мп камера, быстрый процессор с NFC со скидкой 16%
11
AMD выпустит бюджетную видеокарту Radeon RX 6700 для конкуренции с GeForce RTX 3060
66
Предприимчивая покупательница PlayStation 5 наказала злоумышленника и вернула деньги
19
Видеокарты могут ещё долго не вернуться в магазины – ферма из RTX 3080 окупается от 4 месяцев
36
Самый богатый человек в мире назвал свои любимые игры – среди них только известнейшие тайтлы
36
Microsoft назвала срок выхода нового крупного обновления Windows 10
8
Женщина обокрала офис RockStar по примеру главных героев Grand Theft Auto V
13
AMD вслед за NVIDIA передаст производство чипов для видеокарт южнокорейской Samsung
60
Медведев подтвердил готовность России к отключению от глобального Интернета
148
Фото полноценного чипа GA106-400 с 3840 ядрами CUDA — он должен был стать основой GeForce RTX 3060
10
Работа SpaceX приостановлена - началось расследование взрыва Starship
37
Core i9-11900K занял первое место в одноядерном игровом тесте Passmark - разрыв 7% с Ryzen 7 5800Х
26
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
37
Facebook считает, что новая iOS 14 от Apple может подорвать их бизнес
11
Valve снова судится: компанию обвинили в монополизации Steam
18
В Call of Duty: Warzone за деньги можно купить чит-невидимку
19
В этом году память типа DDR3 подорожает в полтора раза
20

Популярные статьи

Умные часы Amazfit GTR 2: новый фаворит среди недорогих флагманов
18
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
22
Assassin's Creed Valhalla – тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
4
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
10
Краткий обзор игр серии Styx: последний ассасин
7
Игровая сборка на GeForce GTX 1660 Ti с пугающими ценами времен бума майнинга 2021 года
+

Сейчас обсуждают

❤️Заццените мои фотоочки✅
00:12
Видео: специалисты Digital Foundry протестировали версию Control для PlayStation 5
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:12
Авторы глобального года The Frontier для Fallout New Vegas вернули к нему доступ всем желающим
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:11
Китайский программист отсудил у компании 30 000 долларов за принуждение работать на Новый год
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:10
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
Listoman
00:10
Неплохо, ещё 220% и догонят 3080)
Графический драйвер AMD Radeon Adrenalin 21.2.1 ощутимо увеличивает производительность в The Medium
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:10
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:09
Valve снова судится: компанию обвинили в монополизации Steam
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:09
Facebook считает, что новая iOS 14 от Apple может подорвать их бизнес
omoikane
00:09
Да уж лучше обзор бюджетных корпусов чем политота и обзоры игр :D
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh
❤️Заццените мои фотоочки✅
00:09
Илон Маск спровоцировал рост Bitcoin на 8 000$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем