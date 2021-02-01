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Анонсированные несколько недель назад мобильные графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 продолжают то и дело появляться в ряде популярных бенчмарков: на сей раз «гвоздём программы» стал видеоадаптер GeForce RTX 3060, появившийся в базе данных тестового пакета Geekbench 5 в составе ноутбука производства GIGABYTE и замеченный энтузиастом, известным под ником TUM_APISAK, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: NVIDIA

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Исходя из имеющихся данных, мобильный графический адаптер GeForce RTX 3060, принадлежащий к среднему ценовому сегменту и получивший в своё распоряжение полный чип с 3840 ядрами CUDA (против 3584 у настольного варианта), который в данном случае функционировал на максимальной частоте в 1,43 ГГц, а также 6 Гбайт видеопамяти, в дисциплине OpenCL смог заполучить 93263 балла, обогнав свою «соплеменницу» в лице мобильной GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении Max-Q в среднем на 6,6 %, и уступив десктопной GeForce RTX 2070 SUPER всего 4,3 %.

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Источник изображения: Geekbench 5

К сожалению, данных об уровне TGP представленной модели, который может варьироваться от 60 до 115 Вт, пока не имеется, поэтому стоит дождаться официальной информации от производителя.