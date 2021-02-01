Мобильная GeForce RTX 3060 почти сравнялась с десктопной RTX 2070 SUPER в бенчмарке Geekbench 5
Анонсированные несколько недель назад мобильные графические адаптеры NVIDIA серии GeForce RTX 30 продолжают то и дело появляться в ряде популярных бенчмарков: на сей раз «гвоздём программы» стал видеоадаптер GeForce RTX 3060, появившийся в базе данных тестового пакета Geekbench 5 в составе ноутбука производства GIGABYTE и замеченный энтузиастом, известным под ником TUM_APISAK, сообщает ресурс Tom's Hardware.
реклама
Источник изображения: NVIDIA
Исходя из имеющихся данных, мобильный графический адаптер GeForce RTX 3060, принадлежащий к среднему ценовому сегменту и получивший в своё распоряжение полный чип с 3840 ядрами CUDA (против 3584 у настольного варианта), который в данном случае функционировал на максимальной частоте в 1,43 ГГц, а также 6 Гбайт видеопамяти, в дисциплине OpenCL смог заполучить 93263 балла, обогнав свою «соплеменницу» в лице мобильной GeForce RTX 2080 SUPER в исполнении Max-Q в среднем на 6,6 %, и уступив десктопной GeForce RTX 2070 SUPER всего 4,3 %.
реклама
Источник изображения: Geekbench 5
К сожалению, данных об уровне TGP представленной модели, который может варьироваться от 60 до 115 Вт, пока не имеется, поэтому стоит дождаться официальной информации от производителя.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила