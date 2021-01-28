При майнинге Ethereum память GeForce RTX 3090 и RTX 3080 может перегреваться — Tom's Hardware
Тема майнинга на фоне взрывного роста ряда криптовалют привлекает всё большее количество компьютерных пользователей, заставляя их задуматься о собственной майнинг-ферме, добывающей заветные «монеты», однако без особых знаний и умений на этом поприще можно распрощаться со своей видеокартой намного раньше, чем хотелось бы, по крайней мере, об этом свидетельствуют данные, полученные специалистами Tom's Hardware во время тестирования двух топовых видеокарт NVIDIA поколения Ampere.
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Источник изображения: NVIDIA
Не так давно известная утилита HWInfo64 обзавелась новой функцией, позволяющей измерять температуру чипов памяти типа GDDR6X, которой и воспользовались исследователи сайта при тестировании видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Founders Edition.
В популярном игровом приложении Metro Exodus при разрешении 4K и пресете качества изображения в положении «Ultra» температура памяти видеокарты GeForce RTX 3080 уже через несколько минут достигла пикового значения в 102 °C, в то время как максимальный нагрев чипов памяти RTX 3090 в Cyberpunk 2077 был несколько ниже — около 100 °C.
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Как оказалось, майнинг «эфира» (Ethereum) способен «прогреть» память ещё больше: так, пиковые значения температуры GeForce RTX 3090 и RTX 3080 без труда достигли планки в 110 °C и даже превысили её, в результате чего видеокарты начали автоматически понижать частоту, предотвращая перегрев. Специалисты попытались понизить частоты и лимиты мощности, однако это либо не помогало, либо приводило к ощутимому снижению уровня производительности.
Стоит напомнить, что несколько месяцев назад известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek) уже исследовал проблему с достаточно высоким нагревом чипов памяти типа GDDR6X, которыми оснащаются топовые видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30, и сделал вывод, что максимальное значение температуры в так называемой «горячей точке» не должно превышать значения 105-110 °C.
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Исследователи источника отмечают, что столь высокие температурные показатели при майнинге на фоне круглосуточной нагрузки на видеокарту могут быть поводом для беспокойства, однако не берутся предсказывать, к чему это приведёт в долгосрочной перспективе.
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