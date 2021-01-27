Драйвер NVIDIA GeForce 461.40 принёс поддержку для The Medium и мобильных видеокарт GeForce RTX 30
Несколько часов назад NVIDIA явила миру очередную версию своего графического драйвера GeForce Game Ready с порядковым номером 461.40, прошедшую WHQL-тестирование и принёсшую поддержку для новой хоррор-игры The Medium, которая может похвастаться поддержкой технологии трассировки лучей и DLSS.
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Источник изображения: Steam, The Medium
Также заявлена поддержка для недавно анонсированных мобильных видеоадаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 и восьми игровых мониторов, пополнивших список G-SYNC-совместимых моделей.
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Источник изображения: NVIDIA
Кроме того, специалисты NVIDIA смогли исправить целый ряд проблем, связанных с «вылетом» X4: Foundations для графических адаптеров серии GeForce RTX 30 и функционированием интерфейса при использовании API Vulkan, возникновением «крашей» ряда игр, основанных на движке RE2 (Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry V), в режиме DirectX 11, случайными «вылетами» Detroit: Become Human и Assassin's Creed Valhalla, нестабильностью, ошибкой «707» или частыми вылетами в DaVinci Resolve, зависанием Adobe Premiere Pro при активации ускорения Mercury Playback Engine на аппаратном уровне (CUDA), неправильным отображением цветов в Zoom при использовании NVENC, возникновением лагов и статтеров при запуске игр в Steam VR, зависанием фильтра NVIDIA Broadcast Camera, мерцанием браузера Chrome при запущенном приложении Zoom, а также перезагрузкой компьютера при активных NVIDIA Surround и GSYNC на видеокартах, принадлежащих к серии GeForce RTX 30.
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Изучить полный перечень поборенных проблем, нерешённых вопросов, а также скачать новую версию графического драйвера NVIDIA представляется возможным на официальном сайте компании.
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