Майнеры не обходят стороной даже мобильные видеокарты — ноутбуки с GeForce RTX 30 под прицелом
Внезапный рост курса ряда криптовалют привёл к плачевным последствиям на рынке графических решений: в настоящий момент наблюдается острая нехватка не только новых видеоадаптеров, но и моделей прошлых поколений, а стоимость «последних героев», залежавшихся на полках магазинов, порой захватывает дух, заставляя повременить с покупкой видеокарты.
реклама
NVIDIA и AMD изо всех сил пытаются справиться со значительным ростом спроса со стороны майнеров, однако пока что ситуация не слишком изменилась, а на горизонте маячит новая проблема: ввиду ограниченного количества десктопных моделей видеокарт добытчики криптовалют обратили свой взор на мобильные решения, тем более что эффективность последних в майнинге может быть даже выше.
Так, несколько часов назад стало известно об уровне производительности мобильной GeForce RTX 3060 в исполнении Max-P при майнинге «эфира» (Ethereum) — недавно анонсированная новинка может заинтересовать ряд «копателей», так как её достижения сравнимы с результатом GeForce RTX 2080 SUPER, что при более низком уровне энергопотребления выглядит неплохим вариантом для добычи криптовалюты.
Некоторые же майнеры переходят от теоретических расчётов к практическому применению своих навыков: «сетевой детектив», известный под ником harukaze5719, поделился с широкой общественностью изображением, на котором один из «народных умельцев» собирает самодельную ферму для добычи криптовалюты – основой для неё служат мобильные видеокарты GeForce RTX 3080.
реклама
Источник изображения: Twitter, harukaze5719
Вполне возможно, что на фоне недостатка и высокой стоимости десктопных моделей серии GeForce RTX 30 ряд майнеров может отдать предпочтение их мобильным «соплеменницам», в результате чего в ближайшем будущем в дефиците могут оказать уже и ноутбуки.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила