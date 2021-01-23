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Предварительная стоимость GeForce RTX 3060 оказалась сравнимой с RTX 3060 Ti

Несколько моделей появилось в ассортименте одного из онлайн-магазинов.
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Непрекращающаяся майнинговая лихорадка и проблемы с поставками графических адаптеров продолжают огорчать геймеров, оказывая влияние на наличие видеокарт в продаже и провоцируя ощутимое повышение цен — несколько снизить напряжённость была призвана модель среднего ценового диапазона в лице GeForce RTX 3060, не так давно анонсированная компанией NVIDIA, однако негативные факторы, похоже, скажутся и на новинке, по крайней мере, на это намекает предварительная стоимость ряда моделей в одном из онлайн-магазинов.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как сообщает ресурс VideoCardz, один из ритейлеров, базирующийся в Великобритании, пополнил свой ассортимент рядом моделей GeForce RTX 3060: видеокарты производства Gigabyte и Palit получили ценник в £499.99, похожий на стандартную «заглушку», а вот стоимость продуктов от ASUS несколько различается, варьируясь от £469.96 за GeForce RTX 3060 TUF до £516.44 за GeForce RTX 3060 Strix.

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Источник изображения: VideoCardz, CCL Computers

Таким образом, стоимость GeForce RTX 3060 сравнима с ценником её «старшей соплеменницы» в лице GeForce RTX 3060 Ti, однако стоит учесть, что цены на ещё не вышедшие модели являются предварительными и в будущем могут быть скорректированы.

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