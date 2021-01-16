Первые модели GeForce RTX 3060 в форм-факторе Mini-ITX представлены рядом производителей
Вслед за официальным анонсом графического адаптера GeForce RTX 3060 сразу несколько крупных производителей решили порадовать энтузиастов, отдающих предпочтение компактным корпусам, представив ряд новых моделей видеокарт в форм-факторе Mini-ITX, сообщает ресурс VideoCardz.
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Ассортимент MSI пополнился рядом моделей GeForce RTX 3060, принадлежащих к серии AERO ITX: новинки оснащены одним вентилятором и стандартным набором видеовыходов. Компания планирует выпускать как модели с заводским разгоном (OC), так и без оного, однако технических характеристик новых видеокарт пока не приводит.
Модельный ряд Palit дополнился компактным графическим адаптером серии StormX: модель имеет референсные значения частот и TGP, снабжена одним 8-контактным разъёмом дополнительного питания, а система охлаждения новинки наделена одним вентилятором.
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Gainward также не отстаёт от своих конкурентов, явив миру новую модель в лице Pegasus RTX 3060 в рамках международной выставки CES 2021: новинка в форм-факторе Mini-ITX получила укороченную печатную плату, один-единственный вентилятор, а также стандартные частоты GPU – 1320 МГц и 1777 МГц в базовом и Boost-режиме соответственно. Кроме того, новинка снабжается тремя портами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.1.
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Источник изображений: VideoCardz
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Кроме того, все представленные модели наделены 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 15 ГГц, а также 192-битной шиной.
Стоит напомнить, что в основу GeForce RTX 3060 лёг графический чип GA106-300, получивший в своё распоряжение 3584 ядра CUDA, 112 блоков текстурирования и 64 блока растровых операций.
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