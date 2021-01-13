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Похоже, вслед за тайваньской компанией ASUS, недавно сообщившей о росте стоимости для целого ряда своих комплектующих, другие производители также последовали этому примеру, по крайней мере, об этом сообщает ресурс VideoCardz.

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Поводом для беспокойства послужил материал сайта The Verge, гласивший о росте цен на видеокарты производства EVGA и ZOTAC, однако специалисты источника пошли ещё дальше, сравнив стоимость графических адаптеров данных производителей за последние несколько месяцев.

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Согласно результатам исследований, стоимость ряда видеоадаптеров серии GeForce RTX 30 производства ZOTAC с 18 декабря прошлого года повысилась в среднем на 16 %, достигнув максимальной планки в 23 %, однако официальных заявлений от компании пока не поступало.

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Что касается EVGA, то компания официально заявила о росте цен на графические адаптеры серии GeForce RTX 30 – для рядового покупателя изменения вступили в силу с 11 января, в то время как для заказов через официальный сайт компания обещает сохранять прежнюю стоимость до 16 апреля.

По данным источника, стоимость видеокарт от EVGA, принадлежащих к серии GeForce RTX 30, изменилась не так сильно, как у продукции от ZOTAC: начиная с 20 ноября 2020 года, на текущий момент цены на видеоадаптеры компании выросли в среднем на 8 % при максимальном значении в 14 %.

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Источник изображений: VideoCardz

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Источник сообщает, что рост цен на компьютерные комплектующие наблюдается во всём мире, однако причины в разных странах могут отличаться: так, в США повышение стоимости связывают с ростом тарифов на импортное оборудование, в то время как в других регионах это может быть спровоцировано возросшим интересом к добыче криптовалют.