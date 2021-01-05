ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
До сих пор каждый участник цепочки поставок видеокарт был склонен винить в дефиците и высоких ценах своих смежников, но куратор сообщества ASUS PC DIY Group в Facebook от лица одноимённой компании заявил, что в начале текущего года в силу вступят новые рекомендованные розничные цены на видеокарты и материнские платы этой марки, они будут повышены с учётом возросших затрат производителя.
реклама
реклама
Подорожало буквально всё – от компонентов до логистики, поэтому удерживать цены на прежнем уровне производитель больше не может. По мере продвижения в первый квартал цены могут последовательно увеличиваться на разные модели плат и видеокарт, как добавил представитель ASUS.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила