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Другое

ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты

Как раньше уже не будет.
10
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
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До сих пор каждый участник цепочки поставок видеокарт был склонен винить в дефиците и высоких ценах своих смежников, но куратор сообщества ASUS PC DIY Group в Facebook от лица одноимённой компании заявил, что в начале текущего года в силу вступят новые рекомендованные розничные цены на видеокарты и материнские платы этой марки, они будут повышены с учётом возросших затрат производителя.

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Источник изображения: Facebook

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Подорожало буквально всё – от компонентов до логистики, поэтому удерживать цены на прежнем уровне производитель больше не может. По мере продвижения в первый квартал цены могут последовательно увеличиваться на разные модели плат и видеокарт, как добавил представитель ASUS.

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asus видеокарты материнские платы
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Сейчас обсуждают

timon55
11:29
Никто никуда не подводит. Закон рынка -Хочешь играть-Плати.
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Дмитрий Соколов
11:29
У бритов - разведывательные, а у UXV Combatant или Ocean Avenger - вполне себе ударные))) И я считаю это будущее куда надо развиваться, а не надувать щеки, что мы сможем в конце концов построить свой ...
3D принтеры - заводы будущего
Алексей Соснов
11:28
Ну тогда я ничего нового не увижу. У меня итак мамка и проц примерно равны по цене (asus z490-h + 10600k). Но я всё же думаю , что речь именно о росте и процов и мамок вскоре.
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Alexshanghai
11:27
чего уж не сразу мамка = топовая видео карта?) элементов на мамка не меньше чем на видяхе)) разве что памяти не хватает...
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Дмитрий Соколов
11:25
Умоляю! Включите наконец логику!!! Что проще - загрузить несколько негабаритных (то бишь занимающих кучу полезного пространства) дронов и после их неизбежной потери во время боевых действий стать слеп...
3D принтеры - заводы будущего
Лучезарная Куртка
11:25
Нужно больше золота!
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
omoikane
11:25
Это была бы "сказка", только вот я в детские сказки не верю :D
Intel Core i7-11700K приблизился к Ryzen 7 5800X в тесте Passmark
Furyomg
11:24
Скорее нас подводят, что цена должна быть процессор = материнка
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
Listoman
11:23
Обещали до релиза, а теперь принялись обещать уже после релиза... Так-то за месяц игра до сих пор не получила ни одного нормального патча, а до лета тут осталось всего 5 месяцев, скорее можно поверить...
CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
nikolai3anv
11:22
Ну просто ... Нет то есть до этого цены типа норм были что ли? Охренеть!
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
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