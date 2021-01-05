До сих пор каждый участник цепочки поставок видеокарт был склонен винить в дефиците и высоких ценах своих смежников, но куратор сообщества ASUS PC DIY Group в Facebook от лица одноимённой компании заявил, что в начале текущего года в силу вступят новые рекомендованные розничные цены на видеокарты и материнские платы этой марки, они будут повышены с учётом возросших затрат производителя.

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Источник изображения: Facebook

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Подорожало буквально всё – от компонентов до логистики, поэтому удерживать цены на прежнем уровне производитель больше не может. По мере продвижения в первый квартал цены могут последовательно увеличиваться на разные модели плат и видеокарт, как добавил представитель ASUS.