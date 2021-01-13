Samsung 980 Pro SSD показал чудеса скорости в дуэте с платой MSI Z490-A PRO и CPU Rocket Lake-S
Как известно, новое поколение настольных процессоров Intel под кодовым именем Rocket Lake-S принесёт долгожданную поддержку PCIe 4.0, реализованную в продуктах конкурирующей стороны в лице AMD ещё полтора года назад, причём даже материнские платы текущего поколения на базе набора системной логики Z490 смогут позволить насладиться всеми прелестями нового интерфейса, о чём производители сообщали ещё несколько месяцев назад, а вот проверить работоспособность данной функции стало возможным только после появления экземпляров десктопных процессоров Intel 11-го поколения в руках ряда энтузиастов, один из которых поделился результатами тестов с ресурсом Wccftech.
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Источник изображения: Samsung
Для своих изысканий исследователь вооружился квалификационным образцом CPU Intel семейства Rocket Lake-S, материнской платой MSI Z490-A PRO и SSD-накопителем Samsung 980 PRO объёмом в 1 Тбайт с интерфейсом PCIe 4.0, а также обновил BIOS до последней версии.
Результаты тестирования данной связки действительно впечатляют: в тестовой утилите CrystalDiskMark скорость линейного чтения Samsung 980 PRO достигла значения в 7194 Мбайт/с, а записи — 5194 Мбайт/с, что является серьёзным достижением по сравнению с уровнем быстродействия существующих систем Intel, снабжённых интерфейсом PCIe версии 3.0.
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Источник изображения: Wccftech
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Источник отмечает, что поддержка PCIe 4.0 будет доступна только для владельцев настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, в то время как CPU поколения Comet Lake-S и Comet Lake-S Refresh данной функции будут лишены.
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