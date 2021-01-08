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Пока компьютерное сообщество лишь предвкушает неумолимо приближающийся дебют настольных процессоров Intel 11-го поколения, ряд энтузиастов уже вовсю проверяет новинки «на прочность», о чём свидетельствует видео, опубликованное Vworld, сообщает ресурс VideoCardz.

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Пара коротких видеороликов демонстрирует непосредственно сам процесс разгона с использованием жидкого азота, однако «зоркий глаз» исследователей источника разглядел пару деталей, свидетельствующих о том, что в руках неизвестного оверклокера оказался именно образец десктопного процессора Intel 11-го поколения: судя по поддержке данным CPU набора инструкций AVX512F, а также конфигурации кэш-памяти, присущей ядрам с архитектурой Cypress Cove, можно сделать вывод, что используемая модель действительно принадлежит к семейству Rocket Lake-S.

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Источник изображений: VideoCardz, Vworld

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При этом загадочному оверклокеру удалось разогнать 8-ядерный процессор до впечатляющего показателя в 6923 МГц, о чём свидетельствует один из скриншотов. Оперативная память также подверглась разгону и покорила планку в 6666 МГц при напряжении в 1,83 В.

Стоит напомнить, что официальный анонс настольных процессоров Intel, принадлежащих к семейству Rocket Lake-S, ожидается уже через несколько дней, а вот дебют новинок, судя по имеющимся данным, состоится не ранее середины марта.