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Производители материнских плат продолжают готовить публику к скорому анонсу настольных процессоров Intel 11-го поколения, не забывая рассказывать о преимуществах своих продуктов в содружестве с новыми CPU, попутно делясь с сообществом новой информацией: именно так поступили представители Gigabyte, сообщив о сроках появления новинок.

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Источник изображения: Intel

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Судя по официальному пресс-релизу Gigabyte, опубликованному на страницах ресурса VideoCardz, дебют десктопных процессоров Intel 11-го поколения состоится в марте текущего года, что подтверждает недавние «утечки».

Документ информирует, что владельцы материнских плат на базе набора системной логики Z490 смогут насладиться всеми прелестями интерфейса PCIe 4.0, просто приобретя новый процессор Intel семейства Rocket Lake-S и обновив версию BIOS.

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Кроме того, компания не забыла упомянуть и о внедрении новых технологий для системных плат на базе чипсетов Z490 и H470, в том числе функции Resizable BAR, позволяющей повысить уровень производительности системы в ряде приложений — для этого необходимо обновить версию BIOS и установить свежие графические драйверы, которые можно найти на сайте Gigabyte.