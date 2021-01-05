Загадочный процессор Intel Core i3-10105 замечен в соседстве с моделями Rocket Lake-S
Пока официальные представители Intel лишь готовятся продемонстрировать компьютерной общественности очередное поколение своих настольных процессоров, информация из неофициальных источников продолжает то и дело появляться в сети, формируя общую картину: на сей раз нарушителем спокойствия стал «сетевой информатор» под ником momomo_us, приоткрывающий завесу тайны над новой моделью «синей команды».
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Источник изображения: Intel
Несколько дней назад источник уже сообщал о существовании некоего загадочного процессора, получившего именование Core i3-10105, а сегодня поделился изображением, на котором данная модель расположена между предстоящими CPU семейства Rocket Lake-S, в результате чего можно сделать вывод о её принадлежности к 11-му поколению настольных процессоров Intel. Кроме того, стал известен уровень TDP новинки — он остановился на отметке в 65 Вт.
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Источник изображения: Twitter, momomo_us
Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, в новой линейке десктопных CPU Intel модели семейства Rocket Lake-S могут соседствовать с процессорами поколения Comet Lake-S Refresh — в состав первой группы попадут процессоры семейств Core i9, i7 и i5, в то время как модели «классом пониже» (Core i3, Pentium и Celeron) будут относиться ко второй.
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Что касается именования новых CPU, то существование Core i3-10105 может свидетельствовать о «нестандартном» подходе к решению данного вопроса, когда в новой линейке будут соседствовать модели с числами «10» и «11» в своём именовании.
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