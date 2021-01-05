Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Core i9-11900K оказался позади AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Cinebench R15

Уровень производительности новинки пока не впечатляет.
[ ] для раздела Блоги
14
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Пока широкое компьютерное сообщество лишь ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, некоторые счастливчики уже вовсю тестируют ещё не вышедшие новинки, не забывая делиться результатами с сообществом: сегодня темой для обсуждения становится флагманская модель семейства Rocket Lake-S, которая была протестирована энтузиастом HXL в бенчмарке Cinebench R15.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Судя по приложенному скриншоту, топовый настольный процессор Intel Core i9-11900K, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков и функционирующий на максимальной частоте в 5,0 ГГц при активности всех ядер, в многопоточном тесте Cinebench R15 смог завоевать 2575 очков, уступив своему конкуренту AMD Ryzen 7 5800X, наделённому аналогичным количеством ядер/потоков, на 2,4 %.

реклама

Источник изображения: Twitter, HXL

Если сравнить достижения новой модели с показателями флагмана семейства Comet Lake-S в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K, то новинка не слишком-то и уступает своему предшественнику, несмотря на меньшее количество ядер, отставая всего лишь на 1,9 %.

реклама

Необходимо напомнить, что анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения должен состояться уже через несколько дней в рамках международного мероприятия CES 2021, в то время как выход новинок, судя по имеющимся данным, произойдёт не ранее середины марта.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel core i9-11900k
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
11
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
22
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
24
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
15
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
7
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
15

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 97
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 21
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

CD Projekt RED, по слухам, собирается полностью преобразить Cyberpunk 2077 уже к лету нынешнего года
52
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
284
Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения
40
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
41
11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат прошивку MIUI 12.5
1
Разработчик CD Project Red сообщил, что реальный релиз Cyberpunk 2077 будет лишь в июне 2021 года
30
Названы сроки окупаемости и доходы популярных видеокарт в майнинге - 3060Ti/3070/3080/1660S и другие
8
Бюджетный игровой Ryzen 5 3500X ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у Ryzen 3600X
41
10-ядерный Core i9 10900К и все остальные процессоры текущего поколения не получат поддержку PCIe 4
40
Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022
35
Обладатель огромной майнинговой фермы на 143 RTX 3080/GTX1080 Ti рассказал о доходах и окупаемости
43
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
18
В Cyberpunk 2077 нашли значимую отсылку к Цири из The Witcher 3: Wild Hunt
5
GeForce RTX 3090 продолжает дешеветь – снижение цены на российском рынке составило 20 000 рублей
11
Xbox Series XS может стать новой игровой консолью от Microsoft — торговая марка уже зарегистрирована
13
StatCounter поделилось рейтингом браузеров: Google Chrome сдаёт позиции
13
Разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл причину неудач при разработке игры
30
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
21
Bethesda намекнула, где будут разворачиваться события The Elder Scrolls 6
16
Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley кардинально поменяет интерфейс и осовременит ОС
10

Популярные статьи

Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
67
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
35
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
22
Ретроверсус — Core 2 Quad (Xeon) vs. Athlon/Phenom II X4
32
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
11
Новогодняя распродажа 2021 – пожизненная лицензия на Windows 10 за 14 долларов
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5

Сейчас обсуждают

Alex Ivanov
21:07
На большое не способен. Мне жаль тебя, борец за "чистые системы". Смотри любитель не твиканых систем, Window 10 Pro, система чистая, не твиканая, единственная программа установлена.Все на авто. На заг...
Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
Александр Липкин
21:02
А почему надо сравнивать топовый Интел, с почти самым бюджетным райзеном? Я же предложил топовый 8 летний зеон с топовым новым райзеном. Так то у меня у самого два компа, один на 8 летнем зеоне, друго...
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
Анатолий К.
21:01
Что мелочиться, на XP откатиться сразу.
Глобальное обновление Windows 10 Sun Valley кардинально поменяет интерфейс и осовременит ОС
Alex Ivanov
20:58
Да прям глаза открыл. В курсе что не все службы останавливает?
Ускоряем Windows 10 отключением служб и компонентов за 10 минут с помощью утилиты Dism++
Arimand
20:57
Ну поставят они на 11700k рекомендованную не 450, как у 5800X, а 400, а там уже покупатели решат. Все равно это процы для узкой прослойки профи и энтузиастов, тут интереснее, что будет в массовом сегм...
Intel Core i9-11900K оказался позади AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Cinebench R15
Ёж
20:56
ракету? Это мусор, а не ракета. Процессор для тупоголового биомусора.
Intel Core i9-11900K оказался позади AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Cinebench R15
antej90
20:56
Продажи мобильных игр в прошлом году около 40% от всех платформ, так что многих это устраивает.
ASUS призвала готовиться к повышению цен на материнские платы и видеокарты
AMD
20:54
С чего бы ECC памяти не разгонятся ? Она не просто гонится, а гонится лучше обычной :), у неё коррекция ошибок. И про задержки мимо этот относится к регистровой ОЗУ, да и та тоже гонится.
Линус Торвальдс обвинил Intel в негативном влиянии на рынок ECC памяти
online_rus
20:52
Я не понимаю, разницы между 3080 и 90 и так почти нет(для игр). Как и главное зачем они сюда 2 карты запихивают? 3080 - 66фпс 3080с - 67фпс 3080ти - 68фпс 3090 - 69фпс Так чтоль? Крута.
GeForce RTX 3070 Ti с GDDR6X и другие возможные модели NVIDIA раскрыты инсайдером
Valik Banec
20:51
Линус пересел на АМД - вот по ходу намучился с обычной памятью. пересел на ecc вот и втирает. только на Интеле с памятью проблем нет и без ECC.
Линус Торвальдс обвинил Intel в негативном влиянии на рынок ECC памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем