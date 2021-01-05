Intel Core i9-11900K оказался позади AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Cinebench R15
Пока широкое компьютерное сообщество лишь ожидает скорого дебюта настольных процессоров Intel 11-го поколения, некоторые счастливчики уже вовсю тестируют ещё не вышедшие новинки, не забывая делиться результатами с сообществом: сегодня темой для обсуждения становится флагманская модель семейства Rocket Lake-S, которая была протестирована энтузиастом HXL в бенчмарке Cinebench R15.
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Источник изображения: Intel
Судя по приложенному скриншоту, топовый настольный процессор Intel Core i9-11900K, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков и функционирующий на максимальной частоте в 5,0 ГГц при активности всех ядер, в многопоточном тесте Cinebench R15 смог завоевать 2575 очков, уступив своему конкуренту AMD Ryzen 7 5800X, наделённому аналогичным количеством ядер/потоков, на 2,4 %.
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Источник изображения: Twitter, HXL
Если сравнить достижения новой модели с показателями флагмана семейства Comet Lake-S в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K, то новинка не слишком-то и уступает своему предшественнику, несмотря на меньшее количество ядер, отставая всего лишь на 1,9 %.
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Необходимо напомнить, что анонс настольных процессоров Intel 11-го поколения должен состояться уже через несколько дней в рамках международного мероприятия CES 2021, в то время как выход новинок, судя по имеющимся данным, произойдёт не ранее середины марта.
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