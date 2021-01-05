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Гиганты рынка графических адаптеров в лице NVIDIA и AMD продолжают расширять ассортимент своей продукции новыми моделями в разных ценовых сегментах, причём новостей о предстоящих новинках «зелёной команды» в последнее время появилось великое множество, в то время как их конкуренты, похоже, пока что не желают торопить события, что в очередной раз подтверждает ресурс VideoCardz со ссылкой на данные сайта Cowcotland.

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По информации источника, дебют видеоадаптеров AMD серии Radeon RX 6700 может состояться намного позже предполагаемого срока: утверждается, что новые модели среднего ценового сегмента появятся не ранее конца марта.

Кроме того, ресурс сообщает, что видеокарта Radeon RX 6700 XT будет основана на графическом процессоре Navi 22, оснащённом 40 вычислительными блоками, а также 2560 потоковыми процессорами — вдвое меньше по сравнению с флагманом линейки в лице Radeon RX 6900 XT. При этом моделям серии Radeon RX 6700 приписывается наличие 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при 192-битной шине.

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Источник изображения: VideoCardz

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Что касается внешнего вида новинок, то, полагаясь на изображение, демонстрирующее модель в референсном исполнении, можно отметить, что видеокарты серии Radeon RX 6700 будут оснащены двумя вентиляторами, а также парой восьмиконтактных разъёмов, обеспечивающих дополнительное питание.

Стоит напомнить, что, по имеющейся информации, NVIDIA намерена представить видеокарту GeForce RTX 3060, также оснащённую 12 Гбайт видеопамяти, уже в январе в рамках международной выставки CES 2021, поэтому в случае задержки выхода новинок от AMD данная модель будет безраздельно властвовать в среднем ценовом сегменте на протяжении нескольких месяцев.