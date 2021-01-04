Intel Core i7-11700K обогнал AMD Ryzen 7 5800X в бенчмарке Geekbench 4
В преддверии международной выставки CES 2021, в рамках которой Intel должна явить миру новое поколение своих настольных процессоров семейства Rocket Lake-S, ещё не анонсированные модели продолжают появляться в базах данных популярных тестовых пакетов: на сей раз одна из новинок была обнаружена в бенчмарке Geekbench 4 благодаря стараниям энтузиаста, известного под ником TUM_APISAK.
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Согласно представленным данным, настольный процессор Intel Core i7-11700K, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков, работающих на частоте 3,6/5,0 ГГц в базовом/максимальном режимах, в однопоточной дисциплине завоевал 7857 баллов, а в многопоточном подтесте сумел набрать 42011 очков, обойдя своего конкурента из стана AMD в лице Ryzen 7 5800X, наделённого аналогичным количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,8/4,7 ГГц, в среднем на 8-10 и 1-2 % соответственно.
Источник изображения: Geekbench 4
При сравнении достижений Core i7-11700K с результатами своего предшественника в лице 8-ядерного 16-поточного Core i7-10700K, преимущество новинки весьма ощутимо: модель семейства Rocket Lake-S оказывается впереди на ~23-26 и ~17-20 % в однопоточном и многопоточном состязаниях соответственно.
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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, появление десктопных процессоров Intel 11-го поколения состоится не ранее середины марта.
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