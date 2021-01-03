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Ожидается, что в начале наступившего года NVIDIA представит мобильные модели видеокарт серии GeForce RTX 30, поэтому неудивительно, что новинки начали появляться в базах данных популярных бенчмарков: известный энтузиаст TUM_APISAK обнаружил одну из новых моделей в тестовом пакете Geekbench 5, о чём и сообщает широкой общественности.

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Исходя из представленных данных, мобильная видеокарта GeForce RTX 3080 получила в своё распоряжение GPU с 6144 активными ядрами CUDA, функционировавший на максимальной частоте 1,54 ГГц, а также 16 Гбайт видеопамяти. В дуэте с новинкой в составе ноутбука серии ROG Zephyrus производства ASUS трудился 8-ядерный 16-поточный процессор AMD Ryzen 9 5900H, а также 48 Гбайт оперативной памяти типа DDR4 на эффективной частоте 3200 МГц.

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Источник изображения: Geekbench 5

В дисциплине OpenCL новая модель смогла набрать 139181 балл, уступив своей настольной «соплеменнице» в среднем 22,7 %, что при учёте ощутимо меньшего количества CUDA-ядер (-29,4 %) выглядит вполне неплохим результатом.

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Стоит напомнить, что вместе с GeForce RTX 3080, которая будет доступна в вариациях с 16 и 8 Гбайт видеопамяти «на борту», в мобильном сегменте должны дебютировать и более доступные модели — GeForce RTX 3070 и RTX 3060.