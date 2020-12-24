Дефицит видеокарт AMD серии Radeon RX 6000 сохраняется до сих пор — данные европейского магазина
Несмотря на то, что с момента официального дебюта графических адаптеров AMD серии Radeon RX 6000 прошло уже несколько недель, дефицит видеокарт по-прежнему сохраняется, по крайней мере, об этом свидетельствуют данные, опубликованные крупным датским онлайн-магазином Proshop.
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Источник изображения: AMD
По состоянию на 21.12.2020 источник получил лишь 117 видеоадаптеров Radeon RX 6800 и ожидает ещё 42 в ближайшие дни при запросе в 2930 штук, 42 видеокарты Radeon RX 6800 XT и 13 «в дороге» при общем заказе у производителей более 2500 штук, в то время как поставок флагманской Radeon RX 6900 XT магазин ждёт до сих пор — в скором времени ожидается прибытие всего 4 единиц продукции при заказанном количестве в 354 штуки.
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Источник изображений: Proshop
Таким образом, некоторые потенциальные покупатели, в планах которых было приобретение новенького графического адаптера AMD Radeon RX 6000 к новогодним и рождественским праздникам, могут либо остаться ни с чем, либо обратить свой взор на модели конкурента в лице NVIDIA.
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