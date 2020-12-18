Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Технология Smart Access Memory, анонсированная специалистами AMD несколько недель назад и дающая возможность повысить уровень производительности системы в ряде приложений без особых усилий, что достигается благодаря предоставлению CPU полного доступа к видеопамяти графического адаптера, заинтересовала не только компьютерную общественность, но и большинство производителей, часть из которых спешно принялась внедрять похожие функции в свои продукты.

реклама

Источник изображения: Tom's Hardware

анонсы и реклама Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде <b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Что касается обладателей продукции AMD, то в настоящий момент официально новую функцию поддерживают лишь настольные процессоры Ryzen 5000 в связке с материнскими платами на основе наборов системной логики 500-й серии и видеокартами Radeon RX 6000, что несколько печалит владельцев более старых систем, однако сообщение пользователя под ником Strugus на форуме ComputerBase, похоже, вселяет надежду.

Энтузиаст утверждает, что он смог активировать функцию Smart Access Memory путём переключения опций «Above 4G Decoding» и «Re-Size BAR Support» в положение «Auto» в настройках BIOS материнской платы ASUS ROG STRIX X470-F, в результате чего дуэт из процессора Ryzen 7 2700X (Zen+) и видеокарты Radeon RX 6800 смог ощутимо улучшить свои достижения в игре Assassin's Creed Valhalla, продемонстрировав прирост кадровой частоты на 14,6 %.

реклама

реклама

До и после активации. Источник изображений: Strugus, ComputerBase

Несомненно, расширение списка устройств, поддерживающих новую технологию, не может не радовать, тем более, что от бесплатного повышения производительности вряд ли кто-то откажется.