AMD SAM функционирует и на процессорах Zen+ — энтузиаст сообщает об ощутимом приросте fps
Технология Smart Access Memory, анонсированная специалистами AMD несколько недель назад и дающая возможность повысить уровень производительности системы в ряде приложений без особых усилий, что достигается благодаря предоставлению CPU полного доступа к видеопамяти графического адаптера, заинтересовала не только компьютерную общественность, но и большинство производителей, часть из которых спешно принялась внедрять похожие функции в свои продукты.
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Источник изображения: Tom's Hardware
Что касается обладателей продукции AMD, то в настоящий момент официально новую функцию поддерживают лишь настольные процессоры Ryzen 5000 в связке с материнскими платами на основе наборов системной логики 500-й серии и видеокартами Radeon RX 6000, что несколько печалит владельцев более старых систем, однако сообщение пользователя под ником Strugus на форуме ComputerBase, похоже, вселяет надежду.
Энтузиаст утверждает, что он смог активировать функцию Smart Access Memory путём переключения опций «Above 4G Decoding» и «Re-Size BAR Support» в положение «Auto» в настройках BIOS материнской платы ASUS ROG STRIX X470-F, в результате чего дуэт из процессора Ryzen 7 2700X (Zen+) и видеокарты Radeon RX 6800 смог ощутимо улучшить свои достижения в игре Assassin's Creed Valhalla, продемонстрировав прирост кадровой частоты на 14,6 %.
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До и после активации. Источник изображений: Strugus, ComputerBase
Несомненно, расширение списка устройств, поддерживающих новую технологию, не может не радовать, тем более, что от бесплатного повышения производительности вряд ли кто-то откажется.
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