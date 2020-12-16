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Пока настольные представители архитектуры Zen 3 в лице процессоров Ryzen 5000 уже достаточно продолжительное время радуют своих обладателей, их мобильные «собратья» только готовятся предстать перед широкой общественностью, однако первые результаты тестирования новинок доступны уже сейчас: так, «сетевой детектив», известный под ником TUM_APISAK, делится с сообществом достижениями одной из мобильных моделей в бенчмарке Geekbench 5.

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Источник изображения: AMD

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Исходя из представленных данных, мобильный процессор AMD Ryzen 7 5800H, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков и функционировавший на базовой частоте 3,2 ГГц с повышением до 4,44 ГГц в максимальном режиме, в дуэте с оперативной памятью DDR4-3200 смог набрать 1475 баллов в однопоточной дисциплине, а в многопоточном состязании продемонстрировал результат в 7630 очков.

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Если сравнить достижения Ryzen 7 5800H с результатами модели прошлого поколения в лице Ryzen 7 4800H, то новинка обходит своего предшественника в среднем на ~25-32 % и ~12-16 % в однопоточном и многопоточном подтестах соответственно.

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Источник изображений: Geekbench 5

Ожидается, что официальный анонс мобильных процессоров AMD Ryzen 5000H состоится уже совсем скоро, а именно в начале января следующего года.