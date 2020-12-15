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Релиз горячо ожидаемой многими геймерами игры Cyberpunk 2077 стал катализатором появления несметного количества материалов и сообщений, посвящённых новинке, однако тем для обсуждений не становится меньше, чему способствуют в том числе исследователи ряда сайтов, изучающие игру с разных сторон: на сей раз «нарушителем спокойствия» стал ресурс Tom's Hardware, специалисты которого решили проверить влияние ряда характеристик оперативной памяти на игровой процесс в Cyberpunk 2077.

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Источник изображения: CD PROJEKT

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Для своих изысканий исследователи вооружились настольным процессором Intel Core i9-10900K, системной платой Asus Maximus XII Extreme, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090 FE, а также несколькими наборами оперативной памяти.

На первом этапе тестирования специалисты произвели «замеры» с использованием пресета «Medium»: в разрешении 1080p, которое является вызовом для CPU, в разрезе среднего значения fps наиболее быстрой оказалась конфигурация DDR4-4000 4x8 Гбайт (CL19), в то время как аналогичный набор, но с использованием двух модулей отстал на 8,1 %, а проигрыш самого простого набора DDR4-2666 2x4 Гбайт (CL16) составил 19,5 %.

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Повышение разрешения до 2560x1440 вывело комплект DDR4-3600 2x16 Гбайт (CL16) в лидеры, однако отрыв от DDR4-4000 4x8 Гбайт (CL19) минимален (+0,7 %), в то время как DDR4-2666 2x4 Гбайт (CL16) отстаёт на 19,1 %.

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Увеличение разрешения до 4K, когда сдерживающим фактором является уже графическая подсистема, практически уравнял достижения разных конфигураций — разница между самым быстрым набором (DDR4-3600 2x16 Гбайт (CL16)) и самым медленным (к удивлению, DDR4-4000 4x8 Гбайт (CL19)) составил около 3,4 %.

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Изменение пресета качества до «Ultra» продемонстрировало достаточно большой разрыв между наиболее производительным и самым медленным набором ОЗУ — DDR4-4000 4x8 Гбайт (CL19) оказался быстрее DDR4-2666 2x4 Гбайт (CL16) на 25,1 %.

А вот качество игрового процесса в разрешениях 2K и 4K, судя по результатам тестов, практически не зависит от характеристик памяти: разброс между наборами ОЗУ, находящимися на разных краях графиков, составил около 1-2 %.

Активация технологии трассировки лучей и DLSS демонстрирует следующую картину: в 1080p подсистема памяти по-прежнему важна — средний показатель fps при использовании конфигурации DDR4-3600 2x16 Гбайт (CL16) выше достижений DDR4-2666 2x4 Гбайт (CL16) на 26,2 %. При этом разница между DDR4-4000 4x8 Гбайт (CL19) и аналогичным набором, но с наличием только двух модулей, составляет 8,4 %.

Повышение разрешения до 2K сужает разрыв между самой быстрой и самой медленной конфигурациями (DDR4-3600 2x16 Гбайт (CL16) и DDR4-2666 2x4 Гбайт (CL16)) до 7,8 %, а 4K понижает разницу до минимальной — около 3,7 %.

Источник изображений: Tom's Hardware

Таким образом, геймеры, предпочитающие наслаждаться игровым процессом Cyberpunk 2077 в разрешении 1080p, смогут ощутить падение производительности при использовании медленных комплектов памяти, в то время как с ростом разрешения данная зависимость существенно уменьшается. Кроме того, специалисты источника рекомендуют использовать как минимум 16 Гбайт ОЗУ.