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Линейка потребительских видеоадаптеров NVIDIA поколения Ampere продолжает постепенно пополняться новыми моделями, однако до окончания этого процесса ещё далеко, о чём свидетельствует ряд данных, указывающих на скорое появление новых графических продуктов серии GeForce RTX 30.

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Источник изображения: VideoCardz

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Так, в новой версии драйверов HP появилось упоминание о графических адаптерах GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3050, а также о мобильном GeForce RTX 3060, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на данные энтузиаста StefanG3D, который и провёл «расследование».

Стоит учесть, что в драйверах значатся лишь идентификаторы устройств, указывающие на определённые продукты, список которых был представлен инсайдером T4CFantasy и может быть не совсем точен, однако ещё один известный информатор под ником kopite7kimi подтверждает, что данные верны.

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Необходимо напомнить, что, согласно ряду утечек, видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будут основан на графическом чипе GA102-250, оснащённом 10496 ядрами CUDA и функционирующем на частоте 1635 МГц в Boost-режиме. Кроме того, новинка получит 20 Гбайт памяти типа GDDR6X и 320-битную шину, а её уровень TGP остановится на отметке в 320 Вт. Предполагается, что новая модель будет соперничать с недавно дебютировавшим флагманом AMD в лице Radeon RX 6900 XT, поэтому её стоимость не превысит планку в $999.

Что касается младшей модели, GeForce RTX 3050, то, судя по неофициальным данным, новинка получит GPU GA107-300, наделённый 2304 активными CUDA-ядрами, а также 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 и шину в 128 бит. При этом значение TGP видеоадаптера составит 90 Вт.

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Дебют NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3050 ожидается не ранее января следующего года.