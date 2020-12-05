Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В то время как настольные процессоры AMD серии Ryzen 5000 дебютировали несколько недель назад, их мобильные «собратья» только ждут своего часа, однако некоторая информация касательно характеристик новинок постепенно попадает в сеть: так, известный «сетевой детектив» momomo_us, изучив ассортимент нескольких ритейлеров, обнаружил ряд моделей ноутбуков, оснащённых новыми мобильными процессорами, а специалисты ресурса VideoCardz собрали все данные воедино.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке 3060 Ti - уже в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Среди представителей Ryzen 5000H с архитектурой Zen 3 отметилось как минимум четыре модели: флагман серии в лице Ryzen 9 5900HX наделён 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на частотах 3,3/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как Ryzen 9 5900HS с аналогичным количеством ядер и поддержкой технологии SMT отличается частотной формулой 3,1/4,5 ГГц, а ещё одна 8-ядерная 16-поточная модель, Ryzen 7 5800H, продемонстрировала лишь свою базовую частоту — 3,2 ГГц.

Что касается 6-ядерного 12-поточного AMD Ryzen 5 5600H, то его базовая частота, если верить данным ритейлеров, составляет 3,0 ГГц с возможностью повышения до 4,1 ГГц в максимальном режиме. При этом уровень TDP новинки, равно как и его «старшего собрата» в лице Ryzen 7 5800H, остановился на отметке в 45 Вт, в то время как для Ryzen 9 5900HS значение данного параметра составляет 35 Вт.

реклама

Линейка энергоэффективных APU серии Ryzen 5000U в настоящий момент представлена тремя моделями: 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 5800U, работающим на базовой частоте 1,8 ГГц с увеличением до 4,4 ГГц в Boost-режиме, 6-ядерным 12-поточным Ryzen 5 5600U с частотной формулой 2,1/4,2-4,3 ГГц, а также Ryzen 5 5500U, имеющим в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков, функционирующих на частотах 2,1/4,0 ГГц.

Стоит учесть, что данные получены из неофициальных источников, поэтому конечные технические характеристики мобильных процессоров могут отличаться.