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NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно было приобрести задолго до официального дебюта

Однако цена конкретной модели несколько выше ожидаемой.
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Хотя модель NVIDIA среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 Ti ещё не дебютировала официально, некоторые счастливчики уже смогли заполучить новинку, сообщает ресурс VideoCardz.

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Так, один из читателей сайта, Пауло Пинто (Paulo Pinto), делится с широкой общественностью фотографиями своей покупки: в одном из португальских магазинов ему удалось приобрести модель GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC производства GIGABYTE, заплатив при этом ~526 евро (с учётом НДС в 23 %).

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Как можно видеть, представленная модель получила двухслотовое исполнение, систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также один восьмиконтактный разъём дополнительного питания.

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Источник изображений: VideoCardz, Paulo Pinto

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По данным источника, GIGABYTE намерена выпустить более «продвинутую» модель, Gaming OC PRO, которая обзаведётся более длинной печатной платой по сравнению со своей «младшей сестрой», а также получит пару восьмиконтактных коннекторов, в то время как внешний вид новинки практически не будет отличаться.

Кроме того, ресурс сообщает, что энтузиаст, поделившийся фотографиями «обновки» вовсе не единственный: редакция источника получила достаточное количество сообщений от читателей, говорящих про отсутствие проблем с покупкой новой модели задолго до официального дебюта.

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Стоит напомнить, что GeForce RTX 3060 Ti будет представлена уже завтра, 1 декабря, в то время как в продажу новинка официально поступит только на следующий день, а именно 2 декабря. Ожидается, что рекомендованная стоимость новой модели не превысит отметку в $400.

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