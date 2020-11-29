AMD Radeon RX 6900 XT отличается впечатляющим разгонным потенциалом — данные инсайдера
В то время как видеокарты AMD серии Radeon RX 6800 уже предстали перед широкой компьютерной общественностью, их старшая «соплеменница» в лице Radeon RX 6900 XT только ждёт своего часа, однако уже сейчас в сети появляются некоторые подробности о новинке: так, известный специалист Patrick Schur, получивший доступ к BIOS новой модели, публикует занятные данные касательно разгонного потенциала предстоящего флагмана.
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Источник изображения: AMD
Судя по представленным скринам утилиты MorePowerTool, демонстрирующим ряд параметров, верхняя граница частоты графического процессора топовой Radeon RX 6900 XT установлена на отметке в 3000 МГц — на 750 МГц выше значения стандартной разгонной частоты и на 200 МГц больше по сравнению с показателем RX 6800 XT.
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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
Стоит напомнить, что новинка имеет в своём распоряжении 80 вычислительных блоков, 16 Гбайт памяти типа GDDR6, 128 Мбайт Infinity Cache, а также 80 Ray Accelerators. При этом уровень TBP графического адаптера остановился на отметке в 300 Вт.
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Несомненно, благодаря высокому разгонному потенциалу Radeon RX 6900 XT сможет заинтересовать целый ряд оверклокеров и побить парочку мировых рекордов.
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