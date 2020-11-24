Intel подарит отборный Core i9-10900K с частотой до 5,7 ГГц и СЖО ML360 Sub-Zero 200 счастливчикам
Intel в содружестве с Linus Tech Tips и Cooler Master решила порадовать приверженцев своей продукции новым конкурсом, о чём и сообщает посредством своего официального Twitter-аккаунта Intel Technology.
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Согласно условиям конкурса, который закончится 2 декабря, пользователи, решившие попытать счастья, должны будут подписаться на аккаунт Intel Technology и сделать ретвит сообщения о розыгрыше, тем самым подтвердив свою заявку на участие.
Источник изображения: Twitter, Intel Technology
Счастливчикам, количество которых будет равно двумстам, Intel обещает вручить эксклюзивный «золотой образец» своего настольного процессора Core i9-10900K, характеризующийся значением максимальной частоты вплоть до 5,7 ГГц, а также недавно анонсированную систему жидкостного охлаждения MasterLiquid ML360 Sub-Zero производства Cooler Master с технологией Intel Cryo Cooling.
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Впрочем, в правилах конкурса, представленных на сайте Intel, значение частоты CPU не указывается. Кроме того, принять участие в розыгрыше призов могут только резиденты США, Канады и Великобритании.
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