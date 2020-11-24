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Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной

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В то время как модели видеокарт AMD серии Radeon RX 6800 референсного дизайна уже предстали перед широкой компьютерной общественностью, модификации от AIB-партнёров компании лишь ждут своего часа, однако уже начинают появляться в ассортименте ряда онлайн-магазинов: на сей раз несколько моделей производства ASUS были замечены «сетевым детективом» momomo_us, и их цены ощутимо выше рекомендованной стоимости.

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Источник изображения: VideoCardz

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Так, наиболее доступная видеокарта в лице TUF GAMING Radeon RX 6800 OC Edition оценена в $683-701, её более дорогая «соплеменница» серии ROG Strix GAMING OC обойдётся в $704-722, стоимость модели TUF GAMING Radeon RX 6800 XT OC Edition варьируется в пределах $815-836, а цена топовой ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT GAMING OC с жидкостным охлаждением находится в диапазоне $905-928.

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Источник изображений: Twitter, momomo_us

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Естественно, держа в уме значения рекомендованной стоимости для Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT ($579 и $649 соответственно), упоминаемые выше цены кажутся достаточно высокими, однако не стоит забывать, что качественные кастомные модели (да ещё и на старте продаж) практически всегда оцениваются выше по сравнению с видеокартами референсного дизайна, поэтому бережливым покупателям, вероятно, стоит запастись терпением.

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Теги

amd asus radeon rx 6800 xt radeon rx 6800
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midinada
22:14
Вам батенька нужно лечиться. У вас совсем с головой плохо.
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
cibershot
22:07
В очко тебе пихнули стулом) через год будешь пестеть
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
Лакорос
22:05
Это рефы, которых было всего 68 штук) Теперь всё. Теперь только нерефы которые будут дороже.
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
Евгений Еремин
22:04
Да, написал чел с 1050ти )))
GeForce RTX 3060 Ti заметно превосходит RX 5700 в майнинге
Евгений Еремин
22:03
100% кинут их скоро вновь.
GeForce RTX 3060 Ti заметно превосходит RX 5700 в майнинге
omoikane
22:02
Хотел купить и следил за мракобесием на днс? :D
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
Евгений Еремин
22:01
Заголовок, рекламирует манерам товар....
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Ерлан Акпаев
22:01
Поясни что ты сказал и причем тут Ява эмулятор
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Екатерина Карпина
22:00
> про лучи не вспомнят через год именно поэтому их впихнули во все будущие ААА игры? именно поэтому амд погналась за ними, потому что не нужны лучи, да?)
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
Dmitry Mitry
22:00
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