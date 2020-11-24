Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
В то время как модели видеокарт AMD серии Radeon RX 6800 референсного дизайна уже предстали перед широкой компьютерной общественностью, модификации от AIB-партнёров компании лишь ждут своего часа, однако уже начинают появляться в ассортименте ряда онлайн-магазинов: на сей раз несколько моделей производства ASUS были замечены «сетевым детективом» momomo_us, и их цены ощутимо выше рекомендованной стоимости.
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Источник изображения: VideoCardz
Так, наиболее доступная видеокарта в лице TUF GAMING Radeon RX 6800 OC Edition оценена в $683-701, её более дорогая «соплеменница» серии ROG Strix GAMING OC обойдётся в $704-722, стоимость модели TUF GAMING Radeon RX 6800 XT OC Edition варьируется в пределах $815-836, а цена топовой ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT GAMING OC с жидкостным охлаждением находится в диапазоне $905-928.
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Источник изображений: Twitter, momomo_us
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Естественно, держа в уме значения рекомендованной стоимости для Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT ($579 и $649 соответственно), упоминаемые выше цены кажутся достаточно высокими, однако не стоит забывать, что качественные кастомные модели (да ещё и на старте продаж) практически всегда оцениваются выше по сравнению с видеокартами референсного дизайна, поэтому бережливым покупателям, вероятно, стоит запастись терпением.
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