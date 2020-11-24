NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti продемонстрировала свои достижения в тестах AotS и Geekbench 5
Пока первые обзоры скоро дебютирующей NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti только готовятся предстать перед широкой общественностью, некоторые энтузиасты уже вовсю тестируют новинку в популярных бенчмарках: так, новая модель была замечена в бенчмарке Ashes of the Singularity, а также мелькнула в базе данных тестового пакета Geekbench 5, сообщает ресурс VideoCardz.
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В тесте AotS при использовании пресета Crazy_1080p в дуэте с процессором Intel Core i7-8700K новинка набрала 7900 баллов, уступив своей старшей «соплеменнице», GeForce RTX 3070, около 12,2 %, а также отстав от оппоненток из стана AMD в лице Radeon RX 6800 и RX 6800 XT на 16,8 и 21,8 % соответственно.
Источник изображений: AotS, VideoCardz
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Что касается достижений GeForce RTX 3060 Ti в бенчмарке Geekbench 5, которыми делится с общественностью известный энтузиаст TUM_APISAK, то новинка демонстрирует результат в 123279 очков в дисциплине OpenCL, отставая от Radeon RX 6800 на 7-15 %, набирает 107979 баллов в подтесте Vulcan, обгоняя свою оппонентку на 30-50 %, а также завоёвывает 133974 «попугая» в состязании CUDA.
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Источник изображений: Geekbench, VideoCardz
Стоит напомнить, что новая модель наделена графическим чипом GA104 с 4864 ядрами CUDA «на борту», а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, характеризующейся эффективной частотой в 14 ГГц.
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Новинка поступит в продажу через несколько дней, а именно 2 декабря. Ожидается, что её рекомендованная стоимость не превысит отметку в $400.
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