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В то время как геймерская часть компьютерного сообщества ожидает результатов игровых тестов дебютирующей через несколько дней модели NVIDIA среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 Ti, энтузиасты, предпочитающие использовать графические адаптеры для добычи криптовалют, рассчитывают узнать достижения новинки в данной области, и, похоже, один из пользователей Chiphell удовлетворил их чаяния.

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Судя по сообщению энтузиаста, имеющего в своём распоряжении новенькую GeForce RTX 3060 Ti от неизвестного производителя, при снижении уровня энергопотребления до 120 Вт и повышении эффективной частоты памяти до 16 ГГц ему удалось добиться производительности в ~61 Mh/s при добыче Ethereum, что примерно равно достижениям AMD Radeon RX 6800 XT.

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Источник изображений: Chiphell

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Стоит напомнить, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti будет основана на графическом чипе GA104, имеющем в своём распоряжении 4864 ядра CUDA. Кроме того, новинка получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, а её уровень TGP не превысит отметку в 200 Вт.

Дебют новой модели ожидается 2 декабря, а её рекомендованная стоимость должна остановиться в пределах $400.