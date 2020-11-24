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GeForce RTX 3060 Ti практически догнала Radeon RX 6800 XT в майнинге Ethereum

Новинка демонстрирует неплохой результат.
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В то время как геймерская часть компьютерного сообщества ожидает результатов игровых тестов дебютирующей через несколько дней модели NVIDIA среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 Ti, энтузиасты, предпочитающие использовать графические адаптеры для добычи криптовалют, рассчитывают узнать достижения новинки в данной области, и, похоже, один из пользователей Chiphell удовлетворил их чаяния.

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Судя по сообщению энтузиаста, имеющего в своём распоряжении новенькую GeForce RTX 3060 Ti от неизвестного производителя, при снижении уровня энергопотребления до 120 Вт и повышении эффективной частоты памяти до 16 ГГц ему удалось добиться производительности в ~61 Mh/s при добыче Ethereum, что примерно равно достижениям AMD Radeon RX 6800 XT.

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Источник изображений: Chiphell

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Стоит напомнить, что видеокарта GeForce RTX 3060 Ti будет основана на графическом чипе GA104, имеющем в своём распоряжении 4864 ядра CUDA. Кроме того, новинка получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц, а её уровень TGP не превысит отметку в 200 Вт.

Дебют новой модели ожидается 2 декабря, а её рекомендованная стоимость должна остановиться в пределах $400.

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Сейчас обсуждают

Dmitriy Dmitriy
13:10
ты сам то видел лучи на консолях лол. я на 1060 играю в 2к во все игры с решейдом не отличить от 4к и это при 4тфлопсах. Ну и раз за цену то вперед по пирать на консоле а еще сравни цены в стиме в тво...
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Inqizitor
13:09
Это медианная зарплата по всей РФ на лето 2020. Точнее 18500 рублей медианная, 20 тыс рублей это ещё много. Т.е. $250 фактически медианная.
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Inqizitor
13:07
Переименует 1660 опять и будут они бюджетные. Было же 8800gts-9800gtx-250gtx.
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Dmitriy Dmitriy
13:06
даже если с беседкой так, не велика потеря, свитки экслюзив бокса да и бог с ней особенно после последних двух частей флаг им в руки
В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
Зеновий Радеонович
13:05
А в бютжетном что у него будет? 3050 за 300$ (или сколько там) тоже не особо бюджет. Хотя...может 17хх серия выйдет, без лучей )
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Зеновий Радеонович
13:01
Ну, хз. НВ - все таки стабильность и лучи. А в 6000- проблемы с драйверами и значительно слабее в лучах. Был бы у меня Интел, брал бы только НВ.
GeForce RTX 3060 Ti заметно превосходит RX 5700 в майнинге
TigerOV
13:01
400 + 200 уе за 3060,куда катится мир...
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
Blakis
12:58
Да и не спорю :)
Сотрудник CD Projekt RED провёл в Cyberpunk 2077 более 175 часов, но ещё не прошёл игру
Ёж
12:57
трассировка - это основной критерий выбора видеокарты?
AMD выпустит новую кепку и футболку с официальными логотипами для настоящих фанатов компании
EFermi
12:55
Ну да, она +/- как 3070, так что где-то так.
GeForce RTX 3060 Ti серьезно отстает от RTX 3070 в бенчмарке Ashes of the Singularity
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