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Непрекращающаяся борьба на рынке мобильных решений заставляет специалистов Intel не только разрабатывать свои собственные продукты, но и тщательно изучать предложения основного конкурента в лице AMD, и, похоже, компании удалось нащупать ещё одну слабую сторону оппонента, по крайней мере, об этом гласит красочная презентация «синей команды», которую обнародовал ресурс Wccftech.

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Как утверждает Intel, производительность ноутбуков на базе мобильных процессоров AMD существенно снижается в режиме питания от батареи, позволяя продуктам «красной команды» демонстрировать внушительные показатели автономности. Впрочем, именно в этом Intel и видит основной недочёт: по словам компании, большинство обладателей ноутбуков привыкло к мобильности, поэтому большую часть времени устройство не подключено к сети.

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Согласно результатам тестов, произведённых специалистами Intel, падение производительности продуктов AMD при работе от батареи в некоторых задачах достаточно ощутимо и может достигать 48 %, в чём повинен алгоритм, снижающий мощность процессоров «красной команды».

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При этом в популярном тестовом пакете Cinebench R20, как утверждает Intel, падение производительности практически не наблюдается.

Источник изображений: Wccftech

По мнению Intel, тестирование ноутбуков должно проводиться либо при отключении устройств от электросети, либо с использованием обоих режимов, так как их продукты отличаются высоким уровнем производительности как при работе от батареи, так и в режиме функционирования при подключении к электрической сети.

Естественно, для полноты картины стоит дождаться результатов тестов от сторонних специалистов, а уже затем делать окончательные выводы.



