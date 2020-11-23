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AMD продолжает радовать не только рядовых геймеров, предпочитающих следовать правилу «установил и забыл» при сборке системы, но и «продвинутых» оверклокеров, испытывающих процессоры «на прочность»: ресурс AnandTech сообщает, что компания вскоре представит новый инструмент, который принесёт энтузиастам ещё больше возможностей для тонкой настройки системы.

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Как известно, каждый конкретный процессор несколько отличается от своего «собрата» частотным потенциалом и рядом других характеристик, поэтому специалисты AMD, учтя данную особенность, разработали инструмент, получивший название Curve Optimizer и входящий в состав Precision Boost Overdrive 2, который позволит более тонко настраивать уровень напряжений CPU – вместо применения фиксированного значения, функция даст возможность снижать напряжение адаптивно, в зависимости от характера нагрузки.

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Кроме того, оверклокеру предложат новый метод снижения напряжения — процесс андервольтинга будет осуществляться ступенчато, по 3-5 мВ на каждом шаге с возможностью использования как на всех ядрах, так и на одном.

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По данным AMD, новый инструмент поможет добиться ощутимого повышения производительности как в однопоточных, так и многопоточных задачах: согласно «замерам» специалистов компании, использование PBO 2 для системы на базе AMD Ryzen 9 5900X в популярном тестовом пакете Cinebench R20 дало преимущество в 1,9 и 3,5 % по сравнению с применением старого метода, не говоря уже о приросте в 1,9 и 10,3 % сравнительно со стандартными настройками BIOS.

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Источник изображений: AnandTech

Curve Optimizer будет официально доступен для владельцев настольных процессоров Ryzen 5000 и материнских плат на основе наборов системной логики 400-й и 500-й серий в будущей версии BIOS (AGESA 1180), хотя некоторые платы уже получили данную функцию с AGESA 1100. В следующем же году новый инструмент войдёт в состав AMD Ryzen Master.

При этом поддержку функции получат лишь новые CPU, в то время как процессоры Ryzen 3000 и старше окажутся «за бортом» в силу некоторых инженерных особенностей.