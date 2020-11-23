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В ближайшем будущем NVIDIA планирует обрадовать широкое компьютерное сообщество, представив новую видеокарту среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 3060 Ti, поэтому неудивительно, что информация о ряде моделей от нескольких крупных производителей уже стала достоянием общественности: на сей раз в распоряжении VideoCardz оказалось несколько фотографией одной из новинок производства ASUS.

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Судя по представленным изображениям, внешний вид видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Ti TUF Gaming OC практически не отличается от дизайна её «старшей соплеменницы» в лице RTX 3070 этой же серии — новинка получила производительную систему охлаждения с тремя вентиляторами и толщину в 2,5 слота. А вот в схеме организации питания изменения есть — новая модель характеризуется уровнем TGP в 200 Вт, поэтому снабжена только одним 8-контактным разъёмом питания.

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Источник изображений: VideoCardz

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Стоит напомнить, что GeForce RTX 3060 Ti получила графический чип GA104 с 4864 активными CUDA-ядрами «на борту», а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц.

Согласно имеющейся информации, NVIDIA планирует явить миру GeForce RTX 3060 Ti уже 2 декабря, а рекомендованная цена новинки должна остановиться на отметке $399, в то время как представленная модель от ASUS, вероятно, будет стоить чуть дороже.